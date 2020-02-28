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即市新聞

28/02/2020 11:02

《真知灼見－溫灼培》歐元１﹒０８美元重大支持

　　《真知灼見》自歐元於上周四（２０日）低見１﹒０７７５美元（根據路透社數字）後，其
走勢一步步回升。繼本周三（２６日）晚突破１﹒０８７７美元的首個阻力位置後，更見迅速重
上靠近１﹒１０美元邊緣。對於歐元的迅速反彈，市場認為，由於現時新冠狀疫情的快速擴散，
這定當會損害到全球經濟，屆時將逼使美國及歐洲同具減息壓力，由於美國的息率水平遠高於歐
元區，一旦同時減息，美息減幅將遠大於歐息，這解釋了歐元近日反彈原因。
　　
＊多項因素困擾歐洲，歐元反彈能力成疑＊

　　有一點必須理解，現時美國聯邦儲備基金息率處於１﹒５％至１﹒７５％範圍；相反，歐息
正處負息（－０﹒５％）水平，由於已是負息，實際上就是歐洲央行再減息，其意義也不大。現
時市場預期，聯儲局可能最早於３月１８日的議息會便會宣布率先減息２５個基點，而到２０２
１年３月份之前，聯儲局可能還最少有多一次甚至兩次減息機會。另邊廂，市場現估計歐洲央行
最快也要待９月份的議息會才有九成機會減息，減幅為１０個基點。這正好突顯聯儲局與歐央行
在貨幣政策上的分別，也解釋了歐元作顯著反彈的原因。
　　上述關於市場對於歐元的上升解釋，只是從息率單一層面作出，這確存在不少問題。現時美
國就新冠狀病毒的確診人數仍是微不足道，相反，意大利擴散的速度卻相當快。聯儲局又是否如
市場預期般真要大刀闊斧減息呢？更重要是，早於疫情擴散到歐洲之前，歐元早於２月初便出現
急跌。當時導致歐元跌的原因，是市場擔心歐盟群龍無首，及美國正把貿易矛頭指向歐洲，加上
繼後疫情於歐洲擴散不利當地經濟等。這些困擾，到現在基本上還未見改善，所以筆者質疑歐元
是次反彈能可有多強。

＊歐元難望重上１﹒１２美元＊
　
　　當然話說回來，先前歐元的下跌也有可能是過渡的不合理被拋售，現只是作出合理的回升而
已。過去筆者也多次指出，歐洲存在龐大的貿易盈餘，只要這盈餘一直存在，料歐元難以大跌。
另外，消息指，德國總理默克爾所屬的基民盟將提前於４月２５日舉行黨代表大會，並選出新任
主席。當基民盟主席的人選落實，料可有助解決歐盟群龍無首問題。而單是這一改變，料亦有助
歐元匯價作出一定回升。技術上所見，明顯１﹒０８美元可視為歐元的龐大支持。但另邊廂，料
歐元如要重上１﹒１１或１﹒１２美元，即２月初歐元未大跌前位置，相信亦不容易，除非歐洲
當地疫情受控及德國盡早出現一位強人新領袖。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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