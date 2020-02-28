疫情衝擊環球股市，港股全日跌６４８點報２６１２９，曾失兩萬六

《經濟通通訊社２８日專訊》中國境外確診感染新冠肺炎個案急增，美國加州亦出現首宗感

染源頭不明的確診病例，進一步增加疫情在全球大規模爆發的風險。隔晚美股全線低收逾４％，

更跌入技術調整區，港股顯著受壓，今早低開恆指低開５２９點報２６２４９點，早段跌幅曾一

度收窄至４６５點，惟Ａ股急挫，上證指數午收前跌穿２９００點關，拖累港股插水跌穿兩萬六

水平，亦創逾兩個月新低。午後港股繼績尋底，最多跌７８９點低見２５９８９點，五十隻恆指

成份股全告失守，但港股收市前跌幅略為收窄，最終收報２６１２９，跌６４８點或跌

２﹒４２％。基金因應ＭＳＣＩ收市後換馬而調動，主板成交１６８１﹒９３億元增逾五成二。

國企指數報１０３０２，跌２９０點或跌２﹒７４％。藍籌股除了華潤置地（０１１０９）

無升跌報３５﹒９５元之外，其餘均低收。

Ａ股向下，上證指數報２８８０，跌１１１點或跌３﹒７１％，深成指數報１０９８０，跌

５５３點或跌４﹒８０％，兩市成交約１﹒１３萬億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）挫３﹒３１％，報３８６元；港交所（００３８８）跌

１﹒９２％，報２５５﹒８元；友邦（０１２９９）滑１﹒６％，報７６﹒９元；中移動

（００９４１）跌３﹒３１％，報６１﹒３元；建行（００９３９）跌２﹒１７％，報６﹒３元

。



＊分析指內地首季手機銷售急跌，手機設備股重挫＊



隔晚蘋果股價急挫近７％，加上研究機構ＩＤＣ預期，內地首季度出貨量最多下跌四成，手

機設備股急挫，瑞聲科技（０２０１８）跌６﹒５９％，報５１﹒０５元，為最大跌幅藍籌股；

舜宇光學（０２３８２）瀉５﹒２４％，報１２１﹒２元；比亞迪電子（００２８５）走低

６﹒１７％，報１４﹒６元；通達集團（００６９８）跌６﹒３３％，報０﹒７４元；丘鈦科技

（０１４７８）更挫８﹒３６％，報１０﹒９６元。

穆迪唱淡今年全球汽車銷量，料下降２﹒５％，汽車股全線向下，比亞迪（０１２１１）瀉

６﹒８４％，報４７﹒７元；吉利（００１７５）被美銀美林下調銷量目標，目標價則降至

１６﹒２元，維持「買入」評級，滑５﹒９７％，報１３﹒８６元；廣汽（０２２３８）跌

５﹒１３％，報８﹒６９元；北京汽車（０１９５８）跌４﹒９８％，報３﹒８２元。

新經濟股隨市回吐，美團點評（０３６９０）跌４﹒２６％，報９８﹒９元，失百元關；阿

里巴巴（９９８８）遭美國獨立投資研究機構Ｈｅｄｇｅｙｅ列入最佳沽空名單，指公司股價有

兩成下跌空間，挫２﹒５３％，報２００元；小米（０１８１０）軟２﹒６４％，報１２﹒５６

元；平安好醫生（０１８３３）走低１﹒９９％，報７６﹒１５元；美圖（０１３５７）瀉

１０﹒６８％，報１﹒８４元。



＊Ａ股急回，中資券商股全線下跌＊



Ａ股急挫，加上人行今日不開展逆回購操作，中資券商股捱沽，海通證券（０６８３７）急

挫４﹒８９％，報８﹒３７元；中信建投（０６０６６）跌４﹒５６％，報６﹒９元；廣發証券

（０１７７６）跌４﹒５１％，報９﹒３２元；中國銀河（０６８８１）跌３﹒３７％，報

４﹒３元；國泰君安（０２６１１）跌４﹒９６％，報１３﹒０２元。

差餉物業估價署公布，１月私人住宅售價指數按月下跌０﹒１８％，連跌兩個月，本地地產

股偏軟，新地（０００１６）中期純利按年跌近兩成半，股價跌２﹒０３％，報１１０﹒８元；

長實（０１１１３）跌２﹒３１％，報４８﹒７元。會德豐系全線受壓，其中九倉

（００００４）獲提私有化憧憬落空，復牌急挫１６﹒５５％，報１６﹒４４元；會德豐

（０００２０）跌１０﹒０８％，報５９﹒３５元；九置（０１９９７）跌６﹒２３％，報

３５﹒３５元。

疫情持續在歐美蔓延，環球股市出現恐慌拋售，於歐美有業務的銀行股急挫，匯控

（００００５）跌２﹒３％，報５３﹒１５元；渣打（０２８８８）挫４﹒８３％，報

５７﹒１元；恆生銀行（０００１１）跌０﹒５５％，報１６２﹒５元；中銀香港

（０２３８８）跌１﹒２９％，報２６﹒７５元；東亞銀行（０００２３）跌１﹒７８％，報

１６﹒５６元。（ｙｋ）

