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即市新聞

28/02/2020 16:12

疫情衝擊環球股市，港股全日跌６４８點報２６１２９，曾失兩萬六

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國境外確診感染新冠肺炎個案急增，美國加州亦出現首宗感
染源頭不明的確診病例，進一步增加疫情在全球大規模爆發的風險。隔晚美股全線低收逾４％，
更跌入技術調整區，港股顯著受壓，今早低開恆指低開５２９點報２６２４９點，早段跌幅曾一
度收窄至４６５點，惟Ａ股急挫，上證指數午收前跌穿２９００點關，拖累港股插水跌穿兩萬六
水平，亦創逾兩個月新低。午後港股繼績尋底，最多跌７８９點低見２５９８９點，五十隻恆指
成份股全告失守，但港股收市前跌幅略為收窄，最終收報２６１２９，跌６４８點或跌
２﹒４２％。基金因應ＭＳＣＩ收市後換馬而調動，主板成交１６８１﹒９３億元增逾五成二。
　　國企指數報１０３０２，跌２９０點或跌２﹒７４％。藍籌股除了華潤置地（０１１０９）
無升跌報３５﹒９５元之外，其餘均低收。
　　Ａ股向下，上證指數報２８８０，跌１１１點或跌３﹒７１％，深成指數報１０９８０，跌
５５３點或跌４﹒８０％，兩市成交約１﹒１３萬億元人民幣。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）挫３﹒３１％，報３８６元；港交所（００３８８）跌
１﹒９２％，報２５５﹒８元；友邦（０１２９９）滑１﹒６％，報７６﹒９元；中移動
（００９４１）跌３﹒３１％，報６１﹒３元；建行（００９３９）跌２﹒１７％，報６﹒３元


＊分析指內地首季手機銷售急跌，手機設備股重挫＊

　　隔晚蘋果股價急挫近７％，加上研究機構ＩＤＣ預期，內地首季度出貨量最多下跌四成，手
機設備股急挫，瑞聲科技（０２０１８）跌６﹒５９％，報５１﹒０５元，為最大跌幅藍籌股；
舜宇光學（０２３８２）瀉５﹒２４％，報１２１﹒２元；比亞迪電子（００２８５）走低
６﹒１７％，報１４﹒６元；通達集團（００６９８）跌６﹒３３％，報０﹒７４元；丘鈦科技
（０１４７８）更挫８﹒３６％，報１０﹒９６元。
　　穆迪唱淡今年全球汽車銷量，料下降２﹒５％，汽車股全線向下，比亞迪（０１２１１）瀉
６﹒８４％，報４７﹒７元；吉利（００１７５）被美銀美林下調銷量目標，目標價則降至
１６﹒２元，維持「買入」評級，滑５﹒９７％，報１３﹒８６元；廣汽（０２２３８）跌
５﹒１３％，報８﹒６９元；北京汽車（０１９５８）跌４﹒９８％，報３﹒８２元。
　　新經濟股隨市回吐，美團點評（０３６９０）跌４﹒２６％，報９８﹒９元，失百元關；阿
里巴巴（９９８８）遭美國獨立投資研究機構Ｈｅｄｇｅｙｅ列入最佳沽空名單，指公司股價有
兩成下跌空間，挫２﹒５３％，報２００元；小米（０１８１０）軟２﹒６４％，報１２﹒５６
元；平安好醫生（０１８３３）走低１﹒９９％，報７６﹒１５元；美圖（０１３５７）瀉
１０﹒６８％，報１﹒８４元。　

＊Ａ股急回，中資券商股全線下跌＊

　　Ａ股急挫，加上人行今日不開展逆回購操作，中資券商股捱沽，海通證券（０６８３７）急
挫４﹒８９％，報８﹒３７元；中信建投（０６０６６）跌４﹒５６％，報６﹒９元；廣發証券
（０１７７６）跌４﹒５１％，報９﹒３２元；中國銀河（０６８８１）跌３﹒３７％，報
４﹒３元；國泰君安（０２６１１）跌４﹒９６％，報１３﹒０２元。
　　差餉物業估價署公布，１月私人住宅售價指數按月下跌０﹒１８％，連跌兩個月，本地地產
股偏軟，新地（０００１６）中期純利按年跌近兩成半，股價跌２﹒０３％，報１１０﹒８元；
長實（０１１１３）跌２﹒３１％，報４８﹒７元。會德豐系全線受壓，其中九倉
（００００４）獲提私有化憧憬落空，復牌急挫１６﹒５５％，報１６﹒４４元；會德豐
（０００２０）跌１０﹒０８％，報５９﹒３５元；九置（０１９９７）跌６﹒２３％，報
３５﹒３５元。
　　疫情持續在歐美蔓延，環球股市出現恐慌拋售，於歐美有業務的銀行股急挫，匯控
（００００５）跌２﹒３％，報５３﹒１５元；渣打（０２８８８）挫４﹒８３％，報
５７﹒１元；恆生銀行（０００１１）跌０﹒５５％，報１６２﹒５元；中銀香港
（０２３８８）跌１﹒２９％，報２６﹒７５元；東亞銀行（０００２３）跌１﹒７８％，報
１６﹒５６元。（ｙｋ）

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