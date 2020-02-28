《品中資－羅國森》「跌」在疫症蔓延時

《品中資》３個星期前，我在本欄寫了一篇題為「『升』在疫症蔓延時！？」的品評。事緣

當時港股經過農曆年前後的一輪急跌後大幅反彈，幾乎收復了之前的一半跌幅。

我當時的看法是，汲取過２００３年沙士疫情的經驗後，我有信心，疫症對經濟的影響只會

是短暫的。

疫情過後，如果有適當的刺激措施，經濟和股市可以出現強勁反彈。而股市往往走在經濟６

個月之前，所以，當你看到疫情十分嚴峻時，股市有可能已經見底回升。

不過，３個星期過後，目前全球新冠肺炎疫情卻有翻天覆地的變化。內地疫情開始受控，現

在除了湖北省仍有一定數量的確診個案外，其他省份的感染數字已經大幅減少，治癒出院的人數

則大幅增加。

當然，這一刻仍然未可確定，內地疫情已經出現了拐點，因為各省市仍然陸陸續續復工復產

，還要等多一兩個星期才可以確定，在復工復產和防控方面，內地是否能夠取得漂亮的平衡點！

但至少，這一刻來說，內地疫情是朝向樂觀的一面進發了。在憧憬推出刺激經濟措施，以及

「國家隊」救市的氛圍下，內地股市表現尚算平穩（只有農曆年假復市後首日跌幅較大），令到

港股也有喘定跡象。



＊中國以外的３個重災區＊



誰不知，就在這個星期，環球其他地區的疫情卻日趨嚴峻，其中有３個重災區，第一個是亞

洲的南韓。單是一個在教會的播毒者，就令到超過６００人受感染。截至今早為止，南韓的確診

個案高達２０２２宗，是中國以外，確診數字最高的國家。

第二個是中東的伊朗。雖然伊朗的確診數字不算高，但諷刺的是，連伊朗副衛生局長和副總

統也受感染。但更令人憂慮的是，伊朗的死亡個案特別高。以感染人數２７０人，死亡個案２６

人計算，即１０個受感染者，就幾乎有一個要死。

第三個是歐洲的意大利，該國的感染數字大幅拋離其他歐洲國家。截到昨日為止，感染人數

高達６５３人，第二位的德國和法國，只不過４８人和３８人。

昨日輪到美國出現首宗未能確定感染源頭的本地個案。過去幾星期，美國的確診個案都是可

以確定源頭的輸入個案。

在疫症可能擴散至全球的陰霾下，美股帶頭下跌。首先是星期一（２４日）和二

（２５日），道指兩日內急挫近２０００點，而昨晚又再急挫１１９０點。不到一星期，美股道

指已經大幅下跌３２２６點，跌幅達１１％。如果以早前的高位２９５５１點計，跌幅已達一成

三，可算是近年罕見的。

美股之外，歐洲股市也不能倖免。而在外圍拖累下，港股早前的強勢已經完全消散了。一時

間，全球股市都風聲鶴唳，估計港股短期內有機會再下試本月初的低位２６１４５點了（恆生指

數昨日收報２６７７８點）。到了這一刻，無奈地，全球股市是「跌」在疫症蔓延時了！



＊煞停經濟活動抗疫＊



眾所周知，要打擊或防範傳染病的傳播，最有效方法就是叫停所有活動，人與人不再接觸。

如是的話，就等於將一切商業和經濟活動煞停。大家可以想見，這種做法會對經濟造成多大影響

。

疫症發展到今日，已經不再是內地的事，也不止是香港和亞洲的事，而是全世界的事。唯有

希望，在全球同心努力下，疫症能夠在短期內受控。

我仍然傾向相信，疫症不會持續太久。疫症對經濟的影響，仍然是短暫的。從中國疫情的發

展，可以引證這一點。大家比較關心和擔心的，應該是一些落後國家能否配合。

至於投資策略方面，首先當然要考慮自己的風險承受能力。如果自問不能承受太高風險，這

時是應該減持股票的。但如果你有一定持貨能力，趁低收集幾隻龍頭科網股應該是最佳時機。

截稿的時候，內地確診的新型病毒肺炎個案已經接近８萬宗，死亡個案接近２８００人。香

港的確診宗數已增至９２宗，２人死亡。

而中國以外的國家，確診宗數是４４００多宗，死亡人數６７人。但願在全球通力合作下，

我們能夠盡早打贏這場沒有硝煙的戰爭！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

