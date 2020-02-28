《鍾之日記》疫情環球蔓延，魚缸恐慌下沉

《鍾之日記》２月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：大跌。祖國股市：大跌。



本周全球股市遭遇自２００８年金融危機以來最差的一周，一場突如其來的新冠肺炎疫情打

沉環球：美股連跌３日蒸發２０３５點後，道指周四（２７日）再遭狂沽，收市挫１１９０點或

４﹒４２％，技術上進入調整區。疫情爆發的南韓，今日股市全日跌逾３％，全周瀉８％；日股

全日跌３﹒７％，全周跌近一成，是自１１年前金融海嘯以來的最大跌幅。



＊Ａ場急瀉成交第八日破萬億，外資走資創單周歷史新高＊



最先爆發疫情的中國，由於持續維穩發功，Ａ股表現起初仍然保持穩定，但時至今日亦宣告

破功。滬指全日瀉３﹒７１％或１１１點，報２８８０．３０點，創春節後復市首日以來最大跌

幅，亦是２月１４日以來首次跌穿二千九。滬指累計本周跌５﹒２４％，創去年４月底以來最大

跌幅。全月跌３﹒２３％，是去年５月以來最大月跌幅。科技股急速散水，拖累深成指全日插水

４﹒８％，創業板指更暴跌５﹒７％。

大跌市刺激成交再上升，全日兩市成交１１２９５億元人民幣，連續第八日衝破萬億元大關

。不過，外資走資，陸股通連續第６日淨流出，全周淨流出２９３億元人民幣，創單周歷史新高

。



＊港股成交按日暴增逾半，藍籌僅一股無下跌＊



更為國際化的港股今日表現亦顯著受壓，恆指先低開５２９點報２６２４９點，早段跌幅曾

一度收窄至４６５點，惟Ａ股急挫滬指穿二千九，拖累港股插水跌穿兩萬六水平，亦創逾兩個月

新低。午後港股繼績尋底，最多跌７８９點低見２５９８９點，但港股收市前跌幅略為收窄，最

終收報２６１２９，跌６４８點或跌２﹒４２％，主板成交１６８１﹒９３億元，較上日急增逾

五成二。５０隻恆指成份股有４９隻下跌，潤地（０１１０９）表現最標青，全日低走平收。

重磅股方面，中移動（００９４１）挫３﹒３％，建行（００９３９）跌２﹒２％，港交所

（００３８８）跌１﹒９％，友邦（０１２９９）滑１﹒６％。



＊九龍倉私有化食詐糊，復牌急瀉近１７％＊



吳光正家族昨午宣布以現金加股票形式，私有化會德豐（０００２０），作價最高為

７１﹒９元，會德豐股東持有每股會德豐股份可獲得１２元，以及１股九龍倉（００００４）和

九龍倉置業（０１９９７）股份。

市場早前憧憬九龍倉集團獲提私有化，然而消息最終落空。花旗指出，九倉在短期內被私有

化機會顯著下降，又指出九倉存有向會德豐購入資產的可能性，或導致資金減少，獲私有化機會

進一步降低；摩根士丹利指出，九置股流通量增加長遠屬好事，但額外增加股票流通量，將令股

價受壓。

九龍倉今日復牌，全日急瀉１６﹒５％，報１６﹒４４元，九龍倉置業跌６﹒２％，報

３５﹒３５元，至於會德豐上日復牌飆升四成，今日則回吐１０﹒１％，報５９﹒３５元。

新鴻基地產（０００１６）今日公布中期業績，期內純利按年跌２４﹒７％，派中期息

１﹒２５元，期內收入按年升４﹒３％，績後新地遭多間大行下調目標價。新地派息亦無用，股

價全日跌２％，報１１０﹒８元。其他地產股方面，長實（０１１１３）挫２﹒３％，恆地

（０００１２）跌０﹒８％。



＊手機股沽壓大，ＡＴＭ齊走低＊



新冠肺炎疫情由中國向全球擴散，研究機構國際數據公司（ＩＤＣ）預料，２０２０年全球

智慧手機出貨量上半年按年跌１０﹒６％，而下半年則會Ｕ形復甦，而內地首季度出貨量更會下

降多達４０％。而２０２１年則會受５Ｇ提振，但全球智慧手機市場復蘇將推遲到２０２１年。

隔晚蘋果股價急跌６﹒５４％，分析指蘋果遇到「黑天鵝」事件，雖然對蘋果而言未算致命

性，但影響到手機銷售情況，令蘋果收入出現危機。

本港多隻手機設備股今日跟隨外圍崩跌，其中，瑞聲科技（０２０１８）一度逼近５０元關

口，收跌６﹒６％，報５１﹒０５元，為表現最差藍籌；而舜宇光學（０２３８２）挫５﹒２％

。丘鈦科技（０１４７８）瀉近８﹒４％，高偉電子（０１４１５）大跌７﹒１％，通達集團

（００６９８）亦跌６﹒３％。

而小米（０１８１０）獲資金撈低接貨，成交金額大增至超過５３億元，成交超越平保

（０２３１８），僅次於兩大科網巨頭騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）；收市僅

軟２﹒６％，報１２﹒５６元。

隨著大市調整，「ＡＴＭ」三股成交齊齊放量，成主要沽貨對象。其中，美團點評

（０３６９０）失守１００元關，收挫４﹒３％，報９８﹒９元。企鵝仔亦挫３﹒３％，報

３８６元。

雖然阿里日前遭美國獨立投資研究機構Ｈｅｄｇｅｙｅ旗下中國分析師列入最佳沽空名單，

但富瑞報告指，阿里核心業務鞏固，旗下天貓超市的網站成交金額（ＧＭＶ）快速增長。而在新

型冠狀病毒疫情下，阿里可抓著發展的新鮮食品和日用品業務的機會。該行予其「買入」投資評

級，目標價２７４元，並繼續為該行行業首選股。

類似小米的情況亦有出現在阿里上，低位雖然曾穿２００元，低見１９９﹒５元，但很快有

資金湧入撈貨，收市企穩２００元大關，跌２﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

