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即市新聞

28/02/2020 08:43

【新冠肺炎】美國商會：受疫情影響，近三分之一在華企業營收大減

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國商會周四（２７日）發布一項調查顯示，由於新型冠狀病
毒肺炎疫情影響，近三分之一在華經營的企業營收大幅減少。
　　美國商會的調查在２月１７－２０日進行，訪問多個行業不同規模的公司，近三分之一的企
業表示，它們僅預計業務會在３月底才恢復正常。約有１２％的企業認為，業務停擺的情況將持
續整個夏季。
　　在接受調查的１６９家企業中，多數企業表示，現在計算停產造成的損失還為時過早，但約
有１０％的企業表示，每天至少有５０萬元人民幣的損失。
　　調查發現，他們面臨的最大問題是進出境限制和員工生產率下降。其它損害包括運營成本上
升和供應鏈中斷。由於缺乏訂單，許多中國的小企業面臨現金危機，被迫裁員或減薪。近半的受
訪企業稱，如果業務在４月３０日前不能恢復正常，預計今年的營收將下降；近２０％的受訪者
說，如果疫情延續到８月份，他們２０２０年的營收將下降一半以上。
　　調查指出，中國經濟面臨壓力，政府或需採取更多措施來緩解企業融資困難，以防止供應鏈
和產業鏈的大規模轉移帶來損失。近半受訪者希望中國政府將提供稅收減免來幫助外國企業；此
外，超過三分之一的企業尋求清晰、一致的政策，而３５％的企業要求優先考慮政策的透明度。
（ａｃ）

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