【華為風波】華為董事長稱將斥２億歐元在法國建首個製造工廠

《經濟通通訊社２８日專訊》中國華為的董事長梁華表示，華為將在法國建立第一家歐洲製

造工廠。美國指控中國可能使用華為設備進行間諜活動，華為正尋求緩解全球對這個問題的擔憂

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梁華稱，華為第一階段將為建立該移動基站工廠投資２億歐元（２﹒１７億美元），這將創

造５００個就業崗位，而且供應整個歐洲市場，不僅是法國市場。

梁華稱，華為已經向法國政府概述了計劃。而馬克龍的辦公室未予置評。（ｊｔ）

