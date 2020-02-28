《神州縱橫－凌昆》美國要加力遏制中國發展

《神州縱橫》最近中美關係又出現新風險因素：據報美國有計劃對華禁售民航發動機，和要

在全球禁向華為供應芯片。但特朗普卻表明不應以國安為由阻礙貿易交流。事態如何發展值得關

注。



＊美國猛推禁售新招＊



對華為禁售本非新事。稍前美國商務部便曾計劃加大禁售力度，卻為國防部反對而作罷，且

還再延長原有禁售的寬限期４５天。新一輪計劃涉及範圍更廣，包括要求全球廠商禁售並考慮把

涉及美國技術的外國廠商禁售要求加碼：把美國技術佔２５％以上便要禁售的門檻降至１０％。

另方面，發動機禁售乃新招，主要是針對通用電氣ＧＥ就中國研制中的大飛機項目Ｃ９０９禁售

。該項目已至緊密試飛中，所用發動機乃由ＧＥ與法國Ｓａｆｒａｎ的合資公司ＣＦＭ研制的

ＬＥＡＦ－ＩＣ機型，其核心技術十分依賴ＧＥ的科研成果。實行禁售是因美國希望拖Ｃ９１９

項目後腿，而此類打壓措施的總目的是阻慢中國科技趕超步伐，從而為美國保留相關市場。這些

模式之前已多次採用，如禁止出售最新兩代芯片以阻中國超級電腦發展，禁售基因測序機和禁止

中國參與國際太空站等。但結果適得其反：中國電腦業均以國產芯片代替入口、華大基因開發了

國產測序機，而中國正逐步發展本國太空站。從長遠看美國禁甚麼中國便最終有甚麼。這乃必然

之理，中國不可能不發展，若如此便不可能有民族復興。



＊禁售短期影響或較大＊



另方面也要明白美國的新一輪禁售影響或將更大。因為航空發動機及微電子乃美國及西方科

技領先的最後堡壘，其死守的意志及中國攻堅的難度均非之前事例可比。徵電子方面最核心者是

芯片制作，中國已掌握１４ｍｍ片的製造技術，但進一步發展將有難度，特別是美國已施壓獲益

企業不再對華出口具關鍵性的光刻機。在其他方面中國勝算較高，如華為新手機已不再用

Ｇｏｏｇｌｅ系統而採用自行發展新生態。開發新生態須時但中國有優勢，假以時日必成大業。

航空發動機則是美國剩餘的少數王牌產業之一，其領先優勢頗強，中國作為後來者迫趕不易。故

不能一步登天而只能退而求其次，不望最先進而只望可用：雖然效率較低能飛便可。在這方面中

國有幾個選擇，加快自主開發型號、引入俄羅斯研發中的ＲＤ－３５或其他成熟型號，和與英法

企業合作等。俄羅斯機雖未如美國先進但基本可用，英法乃美國之外西方具備發動機技術的國家

，但水平如何及能否合作變數尚多。最後，必須注意特朗普的反對禁售表態。禁售對美國企業及

產業發展損害巨大，故為大選要暫時頂住鷹派禁售的要求，但這或只是暫時性的，大選後情況為

何難以預料。《資深評論員 凌昆》

