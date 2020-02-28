  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》美國要加力遏制中國發展

　　《神州縱橫》最近中美關係又出現新風險因素：據報美國有計劃對華禁售民航發動機，和要
在全球禁向華為供應芯片。但特朗普卻表明不應以國安為由阻礙貿易交流。事態如何發展值得關
注。
　
＊美國猛推禁售新招＊
　
　　對華為禁售本非新事。稍前美國商務部便曾計劃加大禁售力度，卻為國防部反對而作罷，且
還再延長原有禁售的寬限期４５天。新一輪計劃涉及範圍更廣，包括要求全球廠商禁售並考慮把
涉及美國技術的外國廠商禁售要求加碼：把美國技術佔２５％以上便要禁售的門檻降至１０％。
另方面，發動機禁售乃新招，主要是針對通用電氣ＧＥ就中國研制中的大飛機項目Ｃ９０９禁售
。該項目已至緊密試飛中，所用發動機乃由ＧＥ與法國Ｓａｆｒａｎ的合資公司ＣＦＭ研制的
ＬＥＡＦ－ＩＣ機型，其核心技術十分依賴ＧＥ的科研成果。實行禁售是因美國希望拖Ｃ９１９
項目後腿，而此類打壓措施的總目的是阻慢中國科技趕超步伐，從而為美國保留相關市場。這些
模式之前已多次採用，如禁止出售最新兩代芯片以阻中國超級電腦發展，禁售基因測序機和禁止
中國參與國際太空站等。但結果適得其反：中國電腦業均以國產芯片代替入口、華大基因開發了
國產測序機，而中國正逐步發展本國太空站。從長遠看美國禁甚麼中國便最終有甚麼。這乃必然
之理，中國不可能不發展，若如此便不可能有民族復興。
　
＊禁售短期影響或較大＊
　
　　另方面也要明白美國的新一輪禁售影響或將更大。因為航空發動機及微電子乃美國及西方科
技領先的最後堡壘，其死守的意志及中國攻堅的難度均非之前事例可比。徵電子方面最核心者是
芯片制作，中國已掌握１４ｍｍ片的製造技術，但進一步發展將有難度，特別是美國已施壓獲益
企業不再對華出口具關鍵性的光刻機。在其他方面中國勝算較高，如華為新手機已不再用
Ｇｏｏｇｌｅ系統而採用自行發展新生態。開發新生態須時但中國有優勢，假以時日必成大業。
航空發動機則是美國剩餘的少數王牌產業之一，其領先優勢頗強，中國作為後來者迫趕不易。故
不能一步登天而只能退而求其次，不望最先進而只望可用：雖然效率較低能飛便可。在這方面中
國有幾個選擇，加快自主開發型號、引入俄羅斯研發中的ＲＤ－３５或其他成熟型號，和與英法
企業合作等。俄羅斯機雖未如美國先進但基本可用，英法乃美國之外西方具備發動機技術的國家
，但水平如何及能否合作變數尚多。最後，必須注意特朗普的反對禁售表態。禁售對美國企業及
產業發展損害巨大，故為大選要暫時頂住鷹派禁售的要求，但這或只是暫時性的，大選後情況為
何難以預料。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道28/02/2020
經濟通快速連結銀行券商App，睇啱落盤very good!
中國故事28/02/2020
【新冠肺炎】全國新增確診327宗 單日3622人治愈出院
生財有道27/02/2020
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地 首季度兩幅涉1370伙
香港政情27/02/2020
【預算案】黃錦星料2023年為40輛電動公共小巴進行路試
生財有道27/02/2020
【預算迴響】瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%
生財有道27/02/2020
【預算迴響】匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金