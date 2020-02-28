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28/02/2020 12:02

【新冠肺炎】南韓確診病例突破兩千宗，廣州、西安隔離入境人士

　　《經濟通通訊社２８日專訊》南韓中央防疫對策本部最新通報，截至今日上午９時，南韓較
昨日（２７日）下午４時新增２５６例新型冠狀病毒確診病例，累計確診增至２０２２例，突破
２０００例，由南韓發現首例確診至今僅過了３９日。目前死亡病例１３例，康復並解除隔離人
數為２６人。
　　新增的２５６例中，重災區大邱市和慶尚北道發現２３１例，首爾市６例、釜山市２例，其
他地區合共１７例。
　　據報道，昨日廣州及西安兩地均對南韓入境的部分乘客實施隔離，廈門、成都等地則要求來
自韓國、日本的旅客使用專用通道入境。（ｅｙ）

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