【抗疫維穩】浙江：當地銀行向２０萬企業續貸共逾２千億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》浙江銀保監披露，針對疫情帶來的經濟影響，浙江大力推動銀

行機構通過「無還本續貸」方式，向小微企業借出超過２０００億元人民幣，已幫助２０多萬家

企業減負擔、渡難關。無還本續貸即不需要歸還上一筆貸款的本金，即可依照原額續貸。

據報，浙江銀保監局、人行杭州中心支行等部門提出，無還本續貸要增量擴面，要求銀行機

構全面梳理排查企業貸款到期情況，實施清單制管理，對清單內企業應做到應續盡續、應貸盡貸

，通過延期還款、展期、無還本續貸等舉措，幫助企業渡難關。（ｅｙ）

