【新冠肺炎】南韓日增５７１例確診，千六名新天地信徒疑感染待查

《經濟通通訊社２８日專訊》南韓中央防疫對策本部最新通報，截至今日下午４時，南韓較

今早９時新增３１５例新型冠狀病毒確診病例，單日新增５７１例，累計確診增至２３３７例，

今日不但突破了２０００例，更刷新單日新增確診數量新高。

南韓當局在記者會上表示，截至今日零時已接觸了１１萬名新天地教會信徒，其中有疑似感

染新型冠狀病毒症狀的１６３８人正在居家隔離，地方政府正在確認剩下的約２０萬人有否出現

症狀。政府已要求新天地方面鼓勵部分信徒不要上班，居家隔離，政府還將同有關部門調查信徒

出入境記錄。（ｅｙ）

