《經濟通通訊社２８日專訊》廣東省衛生健康委疾控處處長馮惠強表示，針對近期一些國家
和地區新冠肺炎疫情高發的態勢，廣東高度關注，多次組織專家進行風險研判，本著依法依規、
主動服務原則，完善聯防聯控機制。廣東對包括中國公民在內的所有入境旅客加強口岸入境衛生
檢疫管控，嚴格落實健康申明卡填報制度，採取醫學觀察等健康監測措施，並實施分類管理。抵
達目的地後，嚴格落地管控，發揮社區服務保障作用，定期上門做好體溫測量等健康監測服務。
（ｗｌ）
28/02/2020 17:22
【新冠肺炎】廣東對所有入境旅客加強檢疫管控
《經濟通通訊社２８日專訊》廣東省衛生健康委疾控處處長馮惠強表示，針對近期一些國家
和地區新冠肺炎疫情高發的態勢，廣東高度關注，多次組織專家進行風險研判，本著依法依規、
主動服務原則，完善聯防聯控機制。廣東對包括中國公民在內的所有入境旅客加強口岸入境衛生
檢疫管控，嚴格落實健康申明卡填報制度，採取醫學觀察等健康監測措施，並實施分類管理。抵
達目的地後，嚴格落地管控，發揮社區服務保障作用，定期上門做好體溫測量等健康監測服務。
（ｗｌ）
|生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
|生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
|國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
|生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
|FOCUS28/02/2020
【FOCUS】美日疫情有蹊蹺 全球恐遠未到最壞時
|生財有道28/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：舜宇120元料有支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰