【新冠肺炎】廣東對所有入境旅客加強檢疫管控

《經濟通通訊社２８日專訊》廣東省衛生健康委疾控處處長馮惠強表示，針對近期一些國家

和地區新冠肺炎疫情高發的態勢，廣東高度關注，多次組織專家進行風險研判，本著依法依規、

主動服務原則，完善聯防聯控機制。廣東對包括中國公民在內的所有入境旅客加強口岸入境衛生

檢疫管控，嚴格落實健康申明卡填報制度，採取醫學觀察等健康監測措施，並實施分類管理。抵

達目的地後，嚴格落地管控，發揮社區服務保障作用，定期上門做好體溫測量等健康監測服務。

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