【ＦＯＣＵＳ】美日疫情有蹊蹺，全球恐遠未到最壞時

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎疫情擴散至中國境外４４國，除南極洲外，全球各大洲俱失守。恐

慌持續升溫，道指周四（２７日）再暴瀉１１９０點或４﹒４％，創出史上最大單日跌幅；英法

德股市挫逾３％；確診數連日幾何級數增加的意大利、南韓股市雙雙跌逾２％。

世衛直認，「冠狀病毒疾病有大流行的潛力」；而從美國疑現社區傳播的加州，醫學監測

８４００人，惟測試盒僅得２００套，以及與南韓毗鄰的日本，新增確診不同尋常的維持低雙位

數看，中國境外的「抗疫」情勢恐遠未到最壞時候。



＊抗疫大主管彭斯遭轟「絕對無法勝任」＊



美股道指短短六個交易日，即較月內歷史高位急瀉近１３％，「荒失失」程度直比

１９８７年１０月「黑色星期一」、２０００年科網泡沫爆破、２００１年「９１１」及

２００８年金融海嘯。儘管內地周四新增確診錄３２７例的逾一個月最低，惟Ａ股、港股今日早

市仍跟隨外圍大幅走低，滬指、恆指半日分別收低３﹒４％、２﹒５％。

一天前才指「隨意使用『大流行』說法無好處」的世衛總幹事譚德塞，最新改口稱，「冠狀

病毒疾病有『大流行』的潛力」，而從美國、日本這兩大全球第一、第三經濟體的種種蹊蹺事實

看，中國境外的「抗疫」情勢恐遠未到最壞時候。

先看美國。一直對肺炎疫情輕描淡寫的侵侵，周四剛委任副總統彭斯為抗疫大主管，即遭美

國公共衛生專家群起反對。彭斯在２０１５年擔任印第安納州州長期間，就被指應對

ＡＩＤＳ爆發不力，亦公開稱「吸菸並不致命」，專家們指摘其「絕對無法勝任」、「將危及所

有人」。儘管如此，彭斯領導的辦公室據報擬統籌全部與冠狀病毒有關的公開聲明和發布會。



＊測試烏龍百出，或難以及時阻斷傳播鏈＊



白宮似試圖凌駕ＣＤＣ（美國疾病控制與預防中心）等專業機構「帶節奏」，而在首現疑似

社區傳播的加州，州長Ｇａｖｉｎ Ｎｅｗｓｏｍ驚爆，雖然該州已將８４００名旅客及相關接

觸人士列為醫學監測目標，但該州的新冠病毒測試盒只得２００個。

除了測試盒數量嚴重不足，更大鑊的是，早前嚴格限制新冠病毒測試門檻的ＣＤＣ，周四雖

更新指引，將有呼吸系統癥狀且過去１４天去過中國、伊朗、意大利、日本、南韓的人將納入測

試範圍，但其提供給各州的測試盒本身有設計缺陷，可能令測試結果不準確。此意味各地恐因拖

延確診，而難以及時阻斷傳播鏈。

而在日本，其每日新增確診低至僅有近鄰南韓的零頭，惟當地社交媒體上滿是民眾關於遭醫

療機構拒絕測試的留言。據厚生勞動大臣（相當於衛生部長）加藤勝信透露，日本平均每日測試

樣本僅為９００宗，遠低於南韓的日均萬宗左右，此或能解釋為何日本本土的確診病例至今僅２

００多宗。坊間甚至有分析指，日本借拖延測試來壓低確診人數，乃是為力保東京奧運不致取消

。

見微知著，全球疫情高峰遠未到來，ＩＭＦ有關全年全球經濟增長３﹒２％的預期勢再下調

。面對押注聯儲最早下月再減息之聲四起，資本市場此刻是否值得「接飛刀」？盯實美日韓新增

確診數據，或有啟示。

