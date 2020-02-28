【新冠肺炎】陳肇始：無證據顯示狗隻會傳播新型肺炎病毒

《經濟通通訊社２８日專訊》漁護署發現一名確診患者所飼養的狗隻，對病毒測試呈弱陽性
反應。食物及衛生局長陳肇始強調，現時漁護署未有足夠數據證明狗隻如何受感染或發病，亦未
有証據顯示會傳播病毒給人。她呼籲養寵物的市民注意個人衛生。
她續指，有關狗隻無任何病徵，正在漁護署位於港珠澳大橋口岸的動物居留所隔離檢疫１４
天，牠會接受獸醫的醫學監察，並抽取樣本化驗，待測試結果呈陰性才會發還。（ｃｌ）
|生財有道27/02/2020
【新賣地表】政府下年度推15幅住宅地 首季度兩幅涉1370伙
|香港政情27/02/2020
【預算案】黃錦星料2023年為40輛電動公共小巴進行路試
|生財有道27/02/2020
【預算迴響】瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%
|生財有道27/02/2020
【預算迴響】匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆
|生財有道27/02/2020
【業績之後】港交所去年盈利創新高 大行料疫情受控後強勁復甦籲買入
|FOCUS27/02/2020
【FOCUS】肺炎魔影全球肆虐 暗掀科學與政治之爭
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰