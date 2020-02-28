【新冠肺炎】陳肇始：無證據顯示狗隻會傳播新型肺炎病毒

《經濟通通訊社２８日專訊》漁護署發現一名確診患者所飼養的狗隻，對病毒測試呈弱陽性

反應。食物及衛生局長陳肇始強調，現時漁護署未有足夠數據證明狗隻如何受感染或發病，亦未

有証據顯示會傳播病毒給人。她呼籲養寵物的市民注意個人衛生。

她續指，有關狗隻無任何病徵，正在漁護署位於港珠澳大橋口岸的動物居留所隔離檢疫１４

天，牠會接受獸醫的醫學監察，並抽取樣本化驗，待測試結果呈陰性才會發還。（ｃｌ）

