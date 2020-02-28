《經濟通通訊社２８日專訊》消息透露，香港政府最快在下周三（４日）開始，以多班專機
接載湖北港人回港，入境處長曾國衛預計下周三到湖北武漢，協助當地港人乘專機回港。
據《香港０１》引述消息指，國泰航空（００２９３）已準備了六架包機，當中有五架港龍
（ＫＡ）及一架國泰（ＣＸ）。
湖北省因應新型肺炎疫情而封城，滯留湖北而向港府求助的港人超過３０００人，滯留者若
未曾致電港府求助，需要在今日下午６時前登記，政府稍後會擬定第一批包機數目和接載人數，
並安排交通工具接載港人前往機場。（ｃｌ）
28/02/2020 18:04
【新冠肺炎】消息：政府最快下周三起派多架包機接載湖北港人返港
《經濟通通訊社２８日專訊》消息透露，香港政府最快在下周三（４日）開始，以多班專機
接載湖北港人回港，入境處長曾國衛預計下周三到湖北武漢，協助當地港人乘專機回港。
據《香港０１》引述消息指，國泰航空（００２９３）已準備了六架包機，當中有五架港龍
（ＫＡ）及一架國泰（ＣＸ）。
湖北省因應新型肺炎疫情而封城，滯留湖北而向港府求助的港人超過３０００人，滯留者若
未曾致電港府求助，需要在今日下午６時前登記，政府稍後會擬定第一批包機數目和接載人數，
並安排交通工具接載港人前往機場。（ｃｌ）
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