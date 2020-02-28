【新冠肺炎】香港郵政：往來意大利部分地區的郵遞服務暫停

《經濟通通訊社２８日專訊》香港郵政今日宣布，接獲意大利郵政機關的更新通知，２７個

郵政編碼地區正因應２０１９冠狀病毒病疫情實施預防措施，所有往來該等地區與香港的郵遞服

務（包括特快專遞）現已暫停，直至另行通告為止。

新型冠狀病毒肺炎疫情在歐洲進一步擴散，意大利政府周四（２７日）宣布，意國周三

（２６日）新增５宗死亡病例，累計１７人死亡；確診病例亦增加逾２００宗至６５０宗，當中

大部分人來自北部倫巴第（Ｌｏｍｂａｒｄｙ）及威尼托（Ｖｅｎｅｔｏ）。（ｃｌ）

