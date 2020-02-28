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28/02/2020 17:28

【新冠肺炎】醫管局：再多４名確診病人出院，累計３０人

　　《經濟通通訊社２８日專訊》醫管局總行政經理何婉霞表示，本港再多４名新型冠狀病毒確
診病人康復出院，出院人數增至３０人，而仍然留院的６２名患者中，一名９６歲婆婆仍危殆，
４人嚴重，其餘５７人穩定。
　　另外，對於網上流傳一份有數以千計在家居接受檢疫令人士的大廈名單，衞生防護中心傳染
病處主任張竹君表示，她並不知道名單的真確性，衛生署人員正整合相關大廈名單，期望盡快在
網上公布。她強調，名單上的人並非確診患者的家人或密切接觸者，亦不是曾到湖北的人士，他
們並無病徵。（ｃｌ）

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