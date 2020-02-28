【企業盈警】未來世界金融（５７２）料去年虧損收窄至５４００萬

《經濟通通訊社２８日專訊》未來世界金融（００５７２）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度將錄得虧損約５４００萬元，對比上年度同期錄得虧損約８０００萬元。
錄得虧損主要由於集團確認以購股權為基礎的付款支出約１８００萬元，而２０１８年同期
則無此項目；投資物業公平值變動產生之重估虧損約２８００萬元；以及於２０１９年增加營運
開支。（ｃｗ）
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