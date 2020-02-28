【企業盈警】中國數碼信息（２５０）料去年賺不低於１７００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》中國數碼信息（００２５０）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利不低於約１７００萬元，而２０１８年度溢利約３﹒７６億元。

該集團指，純利下降主因２０１８年度溢利其中包括完成處置數碼慧谷置業管理

９２﹒３６％股權以及另一家全資附屬公司所產生一次性收益約４﹒０６億元。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

