《經濟通通訊社２８日專訊》大唐環境（０１２７２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度稅前利潤按年減介乎約６０％至７０％，即介乎２﹒３億至３億元人民幣。
該集團指，純利下降主因受火電行業增速放緩影響，火電行業煙氣治理工程市場急劇萎縮，
導致其環保設施工程業務收入和利潤大降外，環保設施特許經營業務的石灰石等主要原材料價格
上漲令成本增加，加上部分環保設施特許經營項目完成技術改造後，部分原有設備無法繼續使用
形成報廢資產，相應計提資產減值損失。（ｗｈ）
28/02/2020 07:53
【企業盈警】大唐環境（０１２７２）料去年稅前利潤減最多７０％
《經濟通通訊社２８日專訊》大唐環境（０１２７２）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度稅前利潤按年減介乎約６０％至７０％，即介乎２﹒３億至３億元人民幣。
該集團指，純利下降主因受火電行業增速放緩影響，火電行業煙氣治理工程市場急劇萎縮，
導致其環保設施工程業務收入和利潤大降外，環保設施特許經營業務的石灰石等主要原材料價格
上漲令成本增加，加上部分環保設施特許經營項目完成技術改造後，部分原有設備無法繼續使用
形成報廢資產，相應計提資產減值損失。（ｗｈ）
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