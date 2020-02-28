【企業盈警】大唐環境（０１２７２）料去年稅前利潤減最多７０％

《經濟通通訊社２８日專訊》大唐環境（０１２７２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度稅前利潤按年減介乎約６０％至７０％，即介乎２﹒３億至３億元人民幣。

該集團指，純利下降主因受火電行業增速放緩影響，火電行業煙氣治理工程市場急劇萎縮，

導致其環保設施工程業務收入和利潤大降外，環保設施特許經營業務的石灰石等主要原材料價格

上漲令成本增加，加上部分環保設施特許經營項目完成技術改造後，部分原有設備無法繼續使用

形成報廢資產，相應計提資產減值損失。（ｗｈ）

