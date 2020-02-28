《日入而息》新世界中期少賺九成，港鐵沙中線造價升至８３０億



《今天重點》﹡新世界（０００１７）中期賺１０﹒２億元，大跌９１％，派中期息１４仙

；新世界基本溢利跌２７％，大圍住宅項目第一期正申請預售；鄭志剛指維

持未來二至三年售樓目標最少１５０億，大圍項目次季售；鄭志剛指與６社

企達初步協議涉６０萬呎農地，斥千萬建口罩生產線

﹡港鐵（０００６６）沙中線最新造價約８３０億元，超支近１２２億元

﹡邱騰華稱受疫情影響，本港首季經濟難以在短期逆轉；資助口罩生產計劃下

周一接受申請

﹡差估署表示１月樓價指數按月跌０﹒１８％，連跌兩個月；差估署１月住宅

租金指數跌逾２％，連跌５個月

﹡本港再多一人確診，患者為６１歲鑽石公主號返港乘客



《即日市況》﹡疫情衝擊環球股市，港股全日跌６４８點報２６１２９，曾失兩萬六



《深滬股市》﹡環球股災滬指收挫３﹒７％全周瀉半成，成交再破萬億



《美元匯價》﹡減息預期利淡美匯，９８附近應可守；歐元最新報１﹒１００４╱０５，日

圓最新報１０８﹒６５╱６８



《公司業績》﹡海港企業（０００５１）年度賺１﹒１７億元，跌８６％，息１５仙

﹡恆生銀行中國全年多賺近１﹒５倍至８﹒８億元人民幣，收入增２２％

﹡康龍化成（０３７５９）年度盈利５﹒４７億元人民幣，升逾６４％

﹡鄭州銀行（０６１９６）年度盈利３２﹒８億元人民幣，升７﹒４％

﹡金輝集團（００１３７）附屬Ｊｉｎｈｕｉ年度盈利４５０萬美元，跌逾

４８％

﹡新創建（００６５９）中期純利跌３３％，中期派息０﹒２９元；新創建中

期核心業務溢利升１２％，道路及建築溢利各升４％及２％

﹡Ｐａｌａｄｉｎ（００４９５）中期虧損收窄至４４０７﹒５萬元，不派息

﹡中國環境資源（０１１３０）中期虧損收窄至２３３３﹒３萬元，不派息



《公司資訊》﹡全國近四成景點重開，同程藝龍（００７８０）近期航班搜索量大增

﹡中國黃金國際（０２０９９）礦山運營目前幾乎無受影響

﹡星展夥拍安達保險向個人客戶提供免費新冠肺炎保障

﹡中國生物科技服務（０８０３７）明日起每手買賣單位改至５０００股

﹡中國華融（０２７９９）推進機構瘦身，擬轉讓旗下華融昆侖股權

﹡永升生活服務（０１９９５）購山東物管公司五成股權，斥資近９５１萬元

﹡富豪國際（０００７８）酒店裁員，傳涉最少２００人

﹡立橋人壽推遙距投保方案，可享保費折扣優惠及額外保障

﹡生興控股（０１４７２）今起招股，入場費３１８２元

﹡常達控股（０１４３３）入場費２９２９元，周五起招股；內地廠房暫未完

全復工，訂單未見受影響

﹡燁星集團（０１９４１）今起招股，入場費約３１９２元

﹡長和（００００１）年度應佔赫斯基非現金虧損，出售和黃中國醫藥收益可

全抵銷

﹡俄鋁（００４８６）全年鋁銷量上升１３﹒８％，唯實現價格降１５％

﹡恆生（０００１１）夥美聯提供「即時物業估值」，首三個月錄得逾４５萬

次查詢

﹡新世界（０００１７）基本溢利跌２７％，大圍住宅項目第一期正申請預售

﹡中國水務（００８５５）附屬向雷州市華洋水務注資５８００萬元人民幣

﹡中國能源建設（０３９９６）中標公路工程，涉２３﹒８６億元人民幣

﹡康達環保（０６１３６）旗下公司以７１００萬元人民幣升級工程

﹡港鐵（０００６６）沙中線最新造價約８３０億元，超支近１２２億元

﹡唐宮中國（０１１８１）控股股東不收２月酬金，主要高管調減２月酬金

５０％

﹡寶勝國際（０３８１３）料疫情對上半年收入和業績產生重大不利影響

﹡中國新城鎮（０１２７８）四川中西將項目公司５０％股權轉讓予江蘇省建

一公司



《國企紅籌》﹡中石化煉化（０２３８６）去年新簽訂合同總值增２﹒７％

﹡中交建（０１８００）去年新簽合同金額增８﹒０６％

﹡李炳智接任中信國際電訊ＣＰＣ行政總裁



《神州民企》﹡陽光油砂（０２０１２）折讓不足１％配股，結算應付款近１９０萬元

﹡申洲國際（０２３１３）內地工廠已陸續復工，達到原產能約９５％



《中國要聞》﹡今年高校畢業８７４萬人，教育部將擴碩士研究生招生

﹡教育部表示開拓畢業生就業渠道，引導基層就業鼓勵參軍

﹡統計局表示去年ＧＤＰ增６﹒１％，Ａ股籌資１﹒３萬億

﹡滬市級醫院下周一起全面恢復普通門診，採全預約就診

﹡支付寶今起正式開通港澳跨境電子支付服務

﹡日本內閣官房長表示習近平訪日準備工作照常進行

﹡全國平均房貸利率連降３個月，信貸差異政策或更顯著

﹡建行深圳否認降二套房首付：個人住房信貸政策沒變

﹡新證券法下月施行，註冊制將按步驟平穩實施

﹡華為董事長稱將斥２億歐元在法國建首個製造工廠

﹡千人計劃學者隱瞞身份接受ＮＡＳＡ資助，在美國被捕

﹡中國上周購買自首階段協定生效以來首批農產品

﹡人行今將開展５０億人幣三個月期ＣＢＳ操作；人行逆回購９連停，全周累

計淨回籠３０００億元；疫情防控期間，優先採用合法的非現金支付工具

﹡下游延遲開工需求降，有色金屬協會籲將部分產品收儲

﹡中國貿促會累計發出逾４０００件「不可抗力事實性證明」

﹡中銀澳門發５０億澳門元防疫債，支持中小企業渡難關

﹡知識產權局表示力爭知識產權質押融資規模年增兩成以上

﹡嘀嗒公司被約談，要求暫停進出北京跨城等業務

﹡國家能源局前副局長李凡榮任中石油董事、總經理、黨組副書記

﹡研究機構料今年全球智能手機銷量跌逾２％，內地首季出貨量挫四成

﹡全國首家探索旗艦主題公園落地上海寶山

﹡浙江表示當地銀行向２０萬企業續貸共逾２０００億元人民幣

﹡１月人行口徑外匯存款轉增５７億，終結１７個月連跌

﹡社科院報告建議嚴控購房加槓桿及其他刺激購房行為



《其他消息》﹡邱騰華稱受疫情影響，本港首季經濟難以在短期逆轉；資助口罩生產計劃下

周一接受申請

﹡政府已與銀行磋商派發１萬元安排，最快登記後兩周派到

﹡劉怡翔料１萬元可在８月起派發，相信定按計劃反應較佳

﹡環境局表示最快下月起實施非住宅用戶電費補貼

﹡金管局表示１月份新批按揭貸款額按月減少６﹒４％；１月底外匯基金總資

產按月減少６５１億元

﹡本財政年度首１０個月錄盈餘２５０億元

﹡黎智英、李卓人及楊森被控８３１非法集結，５月５日東區法院提堂

﹡李卓人批評警方「大算帳」，楊森料更多人會被控

﹡林卓廷稱黎智英被控非法集結刑事恐嚇，或下午出庭

﹡１月底香港人民幣存款跌３﹒１％，貸款額升０﹒７％

﹡財委會通過公務員加薪撥款申請，下月底可出新糧及追補薪金

﹡差估署表示１月樓價指數按月跌０﹒１８％，連跌兩個月；差估署１月住宅

租金指數跌逾２％，連跌５個月

﹡中原地產預料疫情擴散下樓價將續跌最多１０％；中原二手樓價指數按周跌

０﹒３８％，連跌兩周

﹡利嘉閣表示１月官方樓價指數未反映疫情，２月恐挫２％

﹡萊坊表示１月樓價指數未反映疫情影響，料指數將續跌

﹡深股通額度全日流走１億元，陸股通全周流出創歷史新高；滬股通額度全日

流走２３﹒２億，陸股通淨流出逾５１億

﹡羅兵咸表示措施規模前所未有，中期需開拓新收入來源



《新冠肺炎》﹡衛健委表示３﹒６萬治癒患者出院，佔確診病例４６％；重症患者轉為治癒

的個案提高至６４％；治愈患者復診核酸檢測陽性，但未再傳染別人

﹡再多兩名鑽石公主號港人在日本確診，累計７２人］

﹡本港再多一人確診，患者為６１歲鑽石公主號返港乘客

﹡澳門連續２４天無新增確診個案，僅兩例仍留院

﹡南韓確診病例突破兩千宗，廣州、西安隔離入境人士；南韓日增５７１例確

診，千六名新天地信徒疑感染待查

﹡台灣確診病例新增兩位，其一曾跟團至日本大阪旅遊

﹡網傳韓國人來華避難，外交部表示航班乘客多數為中國人

﹡山東省監獄管理局副局長王文傑被免職

﹡交通部表示分區分級恢復城鄉道路運輸服務

﹡林鄭月娥稱深信公務員會一如以往齊心服務香港

﹡陳肇始稱無證據顯示狗隻會傳播新型肺炎病毒；無證據顯示醫管局對罷工醫

護「秋後算帳」

﹡漁護署表示一確診者狗隻冠狀病毒測試呈弱陽性反應

﹡香港郵政表示往來意大利部分地區的郵遞服務暫停

﹡特朗普指防疫工作難以置信，彭斯挑選愛滋病專家抗疫

﹡傳華府考慮動用特殊權力，提高口罩等防護用品產量

﹡高拔陞稱醫管局現有約１個月醫護防疫裝備儲備

﹡香港郵政表示寄自韓國的空郵服務暫停

﹡澳門公共部門下周一起回復正常上班，但防疫不能鬆懈

﹡廣東對所有入境旅客加強檢疫管控

﹡醫管局表示再多４名確診病人出院，累計３０人

（ｚｚ）

