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即市新聞

26/02/2020 15:38

《股林淘金－林家亨》阿里巴巴（０９９８８）港股價高於美股

　　《股林淘金》新型肺炎在全球不斷蔓延，投資者擔心上半年經濟會大受打擊，觸發本周一
（２４日）美股恐慌性拋售，道指急跌逾千點約３﹒６％，美國最大的５間科技公司單日蒸發
２３８０億美元市值。恆指已連跌數日，指數已反映中港兩地新型肺炎相關壞消息，所以昨日（
２５日）跌幅較其他國家指數為少，加上騰訊（００７００）支撐大市下，恆指收報
２６８９３點，升７２點。
　　今次疫情對阿里（０９９８８）整體業務相對影響較細，疫情令市民留在家中時間多了，自
然增加網購的需求，阿里電商服務將受惠。阿里巴巴早前公布第三季業績勝市場預期，收入按年
增加３８％至人民幣１６１４﹒５６億元，純利上升５８％至５２３﹒０９億元，中國零售商業
業務及雲計算業務均維持強勁的收入增長。
　　近日資金積極流入阿里好倉，其認購證及牛證是僅次騰訊控股，近日第二多資金流入的個股
相關資產。投資者中長線都看好阿里業務前景，但阿里巴巴美股收市價（２４日）為
２０６﹒１６美元，折合返港股約２００﹒７元（２０６﹒１６＊７﹒７８７╱８），價格較港
股股價為低，阿里港股（２５日）收報２０６﹒６港元。
　　在上市初期，阿里在美股價較港股為高，現時則港股股價較美國高，一方面受惠上市初期獲
中港兩地不少被動基金吸納，市場亦憧憬其遲早會染「藍」，故可給予較高的港股股價期望。故
吸納者可給予約３元溢價（兌比美股收市價）購買，如上述之例：如２００﹒７元加上３元溢價
，等如２０３﹒７元，便值得吸納！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有阿里巴巴

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