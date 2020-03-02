  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2020 07:46

《日出而作》美股普遍下跌，紐油全周挫一成六，內地ＰＭＩ創新低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５４０９．３６　跌３５７．２８點╱１．３９％　　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９５４．２２　跌　２４．５４點╱０．８２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８５６７．３７　升　　０．８９點╱０．０１％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６５８０．６１　跌２１５．７９點╱３．１８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１８９０．３５　跌４７７．１１點╱３．８６％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３０９．９０　跌１８５．７０點╱３．３８％

　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．７３，歐元兌美元１．１０４７

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/03/2020
美首現死亡病例 疑社區傳播
生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金