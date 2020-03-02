《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４０９．３６ 跌３５７．２８點╱１．３９％
標普５００ ２９５４．２２ 跌 ２４．５４點╱０．８２％
納斯達克 ８５６７．３７ 升 ０．８９點╱０．０１％
倫敦富時１００ ６５８０．６１ 跌２１５．７９點╱３．１８％
法蘭克福ＤＡＸ １１８９０．３５ 跌４７７．１１點╱３．８６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３０９．９０ 跌１８５．７０點╱３．３８％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．７３，歐元兌美元１．１０４７
02/03/2020 07:46
《日出而作》美股普遍下跌，紐油全周挫一成六，內地ＰＭＩ創新低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４０９．３６ 跌３５７．２８點╱１．３９％
標普５００ ２９５４．２２ 跌 ２４．５４點╱０．８２％
納斯達克 ８５６７．３７ 升 ０．８９點╱０．０１％
倫敦富時１００ ６５８０．６１ 跌２１５．７９點╱３．１８％
法蘭克福ＤＡＸ １１８９０．３５ 跌４７７．１１點╱３．８６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３０９．９０ 跌１８５．７０點╱３．３８％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．７３，歐元兌美元１．１０４７
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