《外資精點》大摩再下調恒指目標至２５９００點

《經濟通通訊社２日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，由於新型冠狀病毒對全球增長的影

響增加，相信會維持至第二季，該行下調多國的指數目標，恆指目標由２６８２０點下調至

２５９００點，國指由１０８６０點下調至１０５２０點，為一個月來第二度調低。而ＭＳＣＩ

中國指數由８４點下調至８３點。

大摩表示，ＭＳＣＩ中國指數增加本地及服務公司股份，阿里巴巴（０９９８８）及騰訊

（００７００）佔指數約３０％。而在刺激措施及商業活動逐漸恢復後，ＭＳＣＩ中國指數較有

彈性。該行在中國的板塊中，提升通訊服務的評級，及維持基建板塊「增持」評級。該行將中國

彈性。該行在中國的板塊中，提升通訊服務的評級，及維持基建板塊「增持」評級。該行將中國

及新加坡評級調高至「增持」，南韓則降至「中性」。

另外，大摩對今年指數的盈利增長較市場預期低，認為較高增長的服務業在恆指比重中較低

，料恆指今年每股盈利為負數，而ＭＳＣＩ中國及滬深３００指數每股盈利則錄得低單位數增長

。（ｊｏ）



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