《牛熊志選－陳其志》大市考驗二萬六點，資金留意阿里購╱牛好倉

《牛熊志選》受到美股顯著下跌影響，恆指上周顯著回落，下試２６０００點關口，波幅再

次擴大，短線料嘗試在２６０００點附近尋找支持，以候低吸納策略為主。恆指牛熊證資金流情

況，截至上周四（２７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３﹒１５億港元資金淨流入部

署好倉，反觀恆指熊證則累計約２﹒４３億港元資金淨流出。街貨分布方面，截至上周四，恆指

牛證街貨主要在收回價２５９００點至２５９９９點之間，累計相當約９７２張期指合約；熊證

街貨主要在收回價２７５００點至２７５９９點之間，累計相當約１５８０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升３﹒６個波幅點至１９﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

３﹒９個波幅點至２１﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升３﹒５個波幅點至１７﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

２２％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升３﹒３個波幅點至２６﹒６％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升２﹒６個波幅點至２８﹒３％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升４﹒２個波幅點至３０﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅上升４﹒９個波幅點至

２４﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２２﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升５﹒２個波幅點至２４﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒２個波幅點至１８﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至

２０﹒９％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約１﹒４４億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

阿里認購證為行使價約２１４元至２３９元附近的中期價外條款，實際槓桿約８倍；牛證方面，

資金留意收回價１８８元至１９５元之間的條款，收回距離約２％至６％，槓桿約１０倍至２５

倍。另外，騰訊相關認購證期內錄得約１﹒１６億元資金淨流入部署，資金留意行使價４３０元

至４５５元之間的中長期價外條款，實際槓桿約８倍至９倍。

至於看空資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約５５０萬元資金淨流入部署

。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５１元至５４元附近的中期及中長期價外條款

，實際槓桿約６倍至８倍；熊證方面，資金主要留意收回價５８元至６１元附近的條款，收回距

離約８％至１１％，槓桿約６倍至８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

