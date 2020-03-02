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即市新聞

02/03/2020 08:11

《一周攻略－周進略》疫情避險全球化，憧憬政策宜審慎

　　《一周攻略》年初至今，已經兩個月。相信這段日子，投資者不好受。原本承接著２０１９
年底的氣氛，樂觀情緒主導。先有去年美聯儲三次先發制人式減息，防患於未然，而美國經濟數
據仍強勁之下，自然牛氣沖天，有恃無恐。更何況，困擾多時的中美貿談，終有進展和定案。另
一邊廂，英國「脫歐」亦大局已定，又消除一大不明朗因素。
　
＊不明朗雖消化，事態卻可惡化＊
　
　　問題是，不明朗因素沒完沒了的，不是消除了眼前的，便真的明顯。財經媒體報導和評論，
往往常問的是，如今市況是等待甚麼。其實是問題出錯了，因為沒有在等甚麼，因為根本不知道
要等的是甚麼，才是金融市場的本質，如果真的知道在等的是甚麼，即使大家對要等的事件有不
同評估，但總會或快或慢的反映在市價上，融合了眾人的看法，由原本猜不到，到漸有共識，到
後來已經一切以為平常不過。
　　２０２０年開始，先來一個美伊之爭，很快平靜下來，試試水溫，看大家的能耐，原來更大
的事件才剛漸為人知。疫情的爆發和蔓延，當中過程，正是如上文所說，一開始是未為人知，多
數人根本不知道要等的是這個因素，所以作為隨機震盪，才有力量，推動了資產價格的大幅波動
。隨著愈來愈多公開資訊，有報導，有分析，各有各看法，不打緊，都會反映在押注上，此之所
以，幾星期以來，資產價格由大大跌到急速反彈，之後略為收窄波動。
　　
＊全球系統性憂慮引發拋售＊
　
　　然而，重點是，事態一直在演變中，投資者是向前望的，之前的已反映，但新事態仍未，若
有惡化，當然也有影響，近日所見，隨著疫情波及全球各地，當然有新一輪的拋售，而主要影響
亦由原來的局部區域性，到全球系統性的憂慮。
　　是的，ＶＩＸ與金價日圓等急升，避險味濃；債息股價齊跌，投資者一邊猜想，疫情之下，
對實體經濟的負面影響非輕，自然也有央行的刺激舉措，甚至財政政策的幫忙，亦是全球性的方
向，只是能否馬上蓋過負面影響，未知數也。短期內，很多人會憧憬救市帶動的某些板塊，但要
小心評估，不是有沒有刺激政策，而是當中力度是否會更甚於負面影響，才是關鍵。　
　
＊避險主導波幅大，槓桿不降可不行＊
　　
　　具體部署而言，避險是全球主題，槓桿自當降低，波幅之大，不降槓桿不行，以免中長期看
對，但短期給轟走。恆指區間而言，如之前分析過，二萬五是大支持，應有不低概率先下試至此
，當可一守，至於往上望，暫未可樂觀也，因為仍有待疫情的負面影響浮現，然後大家慢慢適應
。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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