五龍電動車（００７２９）飆近半成，下午開市途中停牌

《經濟通通訊社２日專訊》五龍電動車（００７２９）午後中途停牌，公司暫未宣布原因。
該股停牌前升４﹒８９％，報０﹒１９３元；成交約３５２萬股，涉資６６萬元。
早前有消息透露，五龍電動車大股東金港集團已於上周五（２８日）向五龍電動車註冊地百
慕大最高法院提出申請，細數五龍電動車現任董事會管理層「五宗罪」，並要求對公司進行清算
。（ｃａ）
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