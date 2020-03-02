《盤後部署》美聯儲或提前減息短期利好港股反彈，短期上望二萬七

《經濟通通訊社２日專訊》美股上周五（２８日）繼續走低，加上內地周末公布的２月官方

製造業ＰＭＩ暴降至３５﹒７的歷史新低，拖累港股今早低開５２點報２６０７７點，惟已是全

日最低位，其後港股穩步回升。未幾，內地其後公布的２月財新ＰＭＩ亦創歷史新低錄得

４０﹒３，令港股蒸發早段全部升幅。及後人民幣回升，加上中央近日推出國策支持基建投資，

港股繼續上揚，最高曾漲２４６點見２６３７５點，當中內房股、內銀股及石油股走勢較為強。

最終港股全日收報２６２９１點，升１６１點或升０﹒６２％，主板成交１２５４﹒４４億元。

國企指數報１０４８５點，升１８２點或升１﹒７７％。

上證綜合指數報２９７０點，升９０點或升３﹒１５％，成交３９７２。深證成分指數報

１１３８１點，升４００點或升３﹒６５％，兩市總成交１０２９３﹒３億元人民幣，為連續第

９天突破萬億大關。



＊大摩下調本年恆指目標至２５９００點，國指降至１０５２０點＊



大摩近日發表研報指，因應新冠肺炎疫情擴散漸大，故採取防守型策略選股，並建議適度增

持中國股票。大摩目前恆指目標由早前的２６８２０點下調至２５９００點，國指由１０８６０

降至１０５２０點，ＭＳＣＩ中國指數則由８４微降至８３點。

該行認為新冠肺炎疫情在中國有三種可能性發展：第一，若疫情在３月受控，中國生產恢復

正常，料對首季經濟影響不太大，內地經濟增長料在次季可反彈至６％；第二，若疫情短期繼續

蔓延至新地區，內地經濟增長或要至第四季才可回升至６﹒４％；第三，如果疫情延續至第三季

，內地經濟或要總體生產恢復才會復甦。

另外，高盛經濟學家近日表示，預計美聯儲本月將下調基準利率５０個基點。高盛三日內兩

次調整對美聯儲的決策預期，他們估計美聯儲將在３月１７－１８日的會議上或者之前下調基準

利率。他們更認為美聯儲看見中國剛公佈的２月官方製造業ＰＭＩ跌至紀錄低點後，將會更迅速

採取適當行動支持美國經濟。預計美聯儲上半年將最終會把主要利率下調１００個基點，其此前

預期為降息７５個基點。



＊內地肺炎疫情或較他國早受控，港股短期二萬六見支持＊



中港兩地的新增肺炎病例的速度見明顯減慢，治癒人數更見明顯增長，當中以內地為甚。反

之多個歐美及亞洲主要國家因不同原因導致近期新冠肺炎在當地迅速擴散，相信疫情在上述地區

的爆發情況只屬開端。以上情況反而令投資者憧憬中港兩地，可望更快控制疫情的速度及恢復社

會正常運轉，或能吸引資金流入中港兩地股市。

此外，聯儲局主席鮑威爾近日指新冠肺炎疫情正對經濟活動構成風險，或有機會酌情使用工

具來支持經濟，暗示本月會降息，相信力度較預期減０﹒２５厘大。

技術走勢方面，由於港股目前１４天ＲＳＩ值大約是３５，非常接近２０的超賣區。除非再

出現突發事件，否則相信恆指短期再下跌的水位不多；加上二萬六關是近５個月就從未跌穿過的

「鐵底」，短期相信此位置有支持。恆指周一早間重上２６３００點水平，低位亦守穩

２６０００點，在減息憧憬下，港股短期或迎來技術反彈，短期可先上望二萬七關。（ｋｓ）

