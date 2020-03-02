《台股攻略－馮偉明》美股持續調整，台股反彈失力

《台股攻略》新冠肺炎疫情籠罩全球，股市瀰漫恐慌氣氛。台股於２２８假期後今天開盤裂

口下跌１０７點，最終收市下跌１２１﹒７１點，收報１１１７０﹒４６點，成交金額為新台幣

１９９６﹒５７億元。

蘋概股普遍走跌，晶圓代工廠台積電、光學元件大廠大立光早市一度跌至今年新低，分別見

新台幣３０８元及新台幣４３６５元，台積電最終收報新台幣３１１元，跌幅１﹒５８％。大立

光跌幅１﹒１３％，收報新台幣４３８０元；而鴻海收報新台幣７９﹒２元，跌幅１﹒３７％。

觀光類股表現較佳，上漲０﹒７２％。其次是資訊服務類股及電子零組件類股，分別上漲

０﹒４７％及０﹒３６％。表現較差者為汽車類股、電腦周邊類股，分別下跌２﹒７７％及

１﹒７８％，食品類股則下跌１﹒７３％。

經過２月份新冠肺炎疫情的恐慌情緒後，全球股市皆出現大幅回調，美股更出現恐慌性拋售

，加上蘋果預告首季業績不理想，台股受壓理所當然，不過急跌之後亦不排除出現報復式反彈，

料短期波幅將會擴大。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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