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即市新聞

02/03/2020 17:42

《台股攻略－馮偉明》美股持續調整，台股反彈失力

　　《台股攻略》新冠肺炎疫情籠罩全球，股市瀰漫恐慌氣氛。台股於２２８假期後今天開盤裂
口下跌１０７點，最終收市下跌１２１﹒７１點，收報１１１７０﹒４６點，成交金額為新台幣
１９９６﹒５７億元。
　　蘋概股普遍走跌，晶圓代工廠台積電、光學元件大廠大立光早市一度跌至今年新低，分別見
新台幣３０８元及新台幣４３６５元，台積電最終收報新台幣３１１元，跌幅１﹒５８％。大立
光跌幅１﹒１３％，收報新台幣４３８０元；而鴻海收報新台幣７９﹒２元，跌幅１﹒３７％。
　　觀光類股表現較佳，上漲０﹒７２％。其次是資訊服務類股及電子零組件類股，分別上漲
０﹒４７％及０﹒３６％。表現較差者為汽車類股、電腦周邊類股，分別下跌２﹒７７％及
１﹒７８％，食品類股則下跌１﹒７３％。
　　經過２月份新冠肺炎疫情的恐慌情緒後，全球股市皆出現大幅回調，美股更出現恐慌性拋售
，加上蘋果預告首季業績不理想，台股受壓理所當然，不過急跌之後亦不排除出現報復式反彈，
料短期波幅將會擴大。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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