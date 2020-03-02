《窩輪豪情－梁業豪》順勢持牛熊證圖利，小注怡情

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為地產建築業、

醫療保健業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為會德豐（０００２０）、華潤置地（０１１０９）與阿里健康（００２４１），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選匯控（００００５）、豐盛控股（００６０７）與中海油（００８８３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、醫療保健業與原材料業。此

外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤置地、會德豐與翰森製

藥（０３６９２），可用作買入其相關認購權證或牛熊圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯控、中移動（００９４１）與中國平安

（０２３１８）。

對港股短中期後市而言，本周初的大市表現甚具關鍵性。今早（２日）港股低開，投資者應

密切留意好友大戶於低位的反攻誠意。投機者依然不應考慮持有引伸波幅現時處於極度偏高水平

的衍生權證圖利，持有牛熊證則只應順勢而行，小注怡情，見利即收。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

