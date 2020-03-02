  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2020 09:38

人民幣回升破７算關口，港股低開後高走現漲２３６點報２６３６６

　　《經濟通通訊社２日專訊》內地肺炎感染新增人數大幅下跌，消息令內地股市造好，而人民
幣中間價亦升２５５點子至６﹒９８１１，離岸人民幣升破７算關口，現報６﹒９７３９，刺激
港股今早表現低開高早，恆指暫時高見２６３６９點，升２３９點。個股方面．雖然原油價格下
挫，但「三桶油」股價造好，中石油（００８５７）升２﹒３２％，報３﹒０９元；中海油
（００８８３）升２﹒４３％，報１０﹒９４元。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６６％，報５２﹒８元；香港交易所
（００３８８）升０﹒７％，報２５７﹒６元；騰訊控股（００７００）升２﹒０７％，報３９
４元；中國移動（００９４１）升１﹒３９％，報６２﹒１５元；友邦保險（０１２９９）升０
﹒７８％，報７７﹒５元；
　　現時，恆生指數報２６３６６，升２３６點或升０﹒９０％，主板成交１１２﹒５３億元。
國企指數報１０４４４，升１４２點或升１﹒３８％。
　　上證綜合指數報２９１７點，升３６點或升１﹒２８％，成交３８３﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１７６點，升１９５點或升１﹒７８％，成交７１０﹒８０億元人民幣


　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒０９元　　　升２﹒３２％
　　中海油　（００８８３）　　１０﹒９４元　　　升２﹒４３％
　　九倉置業（０１９９７）　　３６﹒０５元　　　升１﹒９８％
　　騰訊控股（００７００）　３９２﹒４０元　　　升１﹒６６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒３０元　　　升１﹒６５％
　　中信股份（００２６７）　　　８﹒８０元　　　升１﹒７３％
　　中海外　（００６８８）　　２６﹒５５元　　　升１﹒５３％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２２﹒９０元　　　升１﹒４０％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒３８元　　　升１﹒２７％
　　中國移動（００９４１）　　６２﹒０５元　　　升１﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/03/2020
美首現死亡病例 疑社區傳播
生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金