《談國論企－黎偉成》製造業中大型企業復工率八成半

《談國論企》新冠肺炎疫症肆虐特別是以武漢為主的湖北省以至大江南北，不僅嚴重危害人

民的生命健康，各業更是陸續甚至全面停工停產，使中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於

２０２０年２月份環比及同比皆急滑至顯著收縮劣境，引以廣憂；惟國家統計局披露至２月２５

日製造業大中型企業的復工率已達８５﹒６％。



＊ＰＭＩ出口新單端視歐美疫情及經濟＊



中國國家統計局發布最新的數據，承認ＰＭＩ於２０２０年２月份受新冠肺炎疫情衝擊而明

顯回落，但強調「隨著黨中央、國務院統籌推進疫情防控和經濟社會發展，目前企業復工率回升

較快，生產經營活動正有序恢復」，和披露全國採購經理調查企業的大中型企業於２月２５日的

復工率為７８﹒９％，其中大中型製造業企業達到８５﹒６％。

配合ＰＭＩ於２０２０年２月份所現的罕有大弱勢，予我強烈的感覺是新冠肺疫對中國的製

造業經營生產有異常重大的衝擊，但隨著防控疫症取得階段性的成效，中央在確保防控工作的高

度質量的同時，還精準地部署、有區分的安排復工復產，力求國民經濟迅速地回復穩中有進的增

長和發展。只要各地各企能夠精準地達致中央的要求，和中國力堵外來的肺疫入侵，相信國民經

濟仍可以值得審慎俏看的。

由是該以「滯後」的眼光和角度分析ＰＭＩ於２０２０年２月份（見表）之急轉直下火，暫

時不足引以為憂，因：（１）１月份仍是持平於臨界點５０的水平，而（２）肺疫於２月份肆虐

，國務院的常務會議於是月１１日決定在「切實造好各項防控工作」的同時，要「有序推進企業

復工復產」，故我推論國民經濟於２月上旬受疫症衝擊甚深，下旬該有頗不錯的起色，亦為可以

對製造業在３月份的產銷情況寄以一定的期望。

果如是，則規模以上工業企業增加值在２０２０年一季度的表現未必有太大的倒退，故國內

生產總值ＧＤＰ同比增長於一季度肯定較為緩慢，其餘三個季度會回穩，但要慎看美國、歐洲經

濟會否受到新冠肺疫的重大衝擊，始能夠作出精準的評估。尤其是ＰＭＩ的（一）新出口訂單分

類指數，於２０２０年２月份由對上一個月已處臨界點之下的４８﹒７滑落至僅為２８﹒７，環

比大幅減少２０個百分點的同時，相對於２０１９年２月份的４５﹒２，低１６﹒５個百分點之

普。

此點反映出多個負面影響壓力未減，特別是（１）即使中美於２０２０年１月１５日簽署第

一階段貿易協議，但美國單方對華所掀貿戰只是未有升級，還是在戰，兩國的經貿以至政治關係

，仍存在相當重大矛盾和分歧，甚至紛爭不少，乃包括製造業在內的各業前景不明確之因；

（２）美國甚至歐洲的經濟現況及前景不明確，需求疲弱；和（３）新冠肺疫在華受控

有特「確診」，故工業企業接境外訂單和外企落單皆審慎。

但（４）內需還可以，因ＰＭＩ的在手訂單分類指數３３﹒９，環比及同比分別下降

１３﹒２個百分點和１２﹒４個百分點，實際較新訂單指數要高。



＊生產成本貴出廠價難減成品連存高＊



需要留意的，是（二）ＰＭＩ具前瞻性的「生產經營活動指數」，於２０２０年２月份所達

４１﹒８，環比及同比雖分別下跌１６﹒１個百分點及１４﹒４個百分點，但比整體ＰＭＩ的

３５﹒７為高，顯示企業對前景仍然審慎樂觀。

問題是（三）若干弱勢項目對ＰＭＩ仍存在不輕的負面影響，特別是（Ｉ）產成品庫存分類

指數４６﹒１的環比及同比，僅分別回落０﹒１個百分點及０﹒３個百分點，更遠高遲ＰＭＩ凡

１０﹒４個百分點，此使製造企業很有可能把部分存貨以應對所接的新單，生產實際得益不大；

同樣重要的是（ＩＩ）產品的成本未見同步回落，即（ｉ）主要原材料購進價格分類指數仍處擴

張的５１﹒４水平，環比及同比分別略跌２﹒４個百分點與５個百分點，使（ｉｉ）出廠價格分

類指數環比僅跌４﹒７個百分點，所處的４４﹒３高於ＰＭＩ達８﹒５個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

