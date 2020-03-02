《中資異動》憧憬內地基建撐經濟，中交建（０１８００）漲逾５％

《經濟通通訊社２日專訊》市場估計今年基建投資增速大幅回升，中交建（０１８００）現

價升５﹒１６％，報６﹒１１元，盤中高見６﹒１５元創逾一個月高；成交約１１９７萬股，涉

資７１９１萬元。

Ａ股（滬：６０１８００）現價９﹒３元人民幣，升０﹒５７元人民幣，或升６﹒５３％，

成交９﹒３５億元人民幣，涉及１﹒０２億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６９﹒４％。

內地交通運輸部近日表示，加快公路水運工程復工開工建設、加大交通投資力度、高速公路

在建項目復工率超５０％，發改委指示做好招投標工作保障經濟平穩運行。

現時，恆生指數報２６１２５，跌４點或跌０﹒０２％，主板成交２８７﹒２７億元。國企

指數報１０３５２，升５０點或升０﹒４９％。

上證綜指報２９１６，升３５點或升１﹒２４％，成交１０９５﹒８７億元人民幣。深證成

指報１１０９７，升１１６點或升１﹒０６％，成交１９１１﹒１１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中國中鐵 （００３９０） ４﹒５５０元 升３﹒４１％

凌銳控股 （００７８４） １﹒０５０元 跌１﹒８７％

中國鐵建 （０１１８６） ９﹒３３０元 升４﹒６０％

ＣＴＲ

ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１４１６） ０﹒４０５元 升５﹒１９％

中國中冶 （０１６１８） １﹒５７０元 升３﹒９７％

宏基集團控股 （０１７１８） ０﹒６１０元 跌１﹒６１％

中國交通建設 （０１８００） ６﹒１１０元 升５﹒１６％

管道工程 （０１８６５） １﹒０００元 無升跌

中國建築國際 （０３３１１） ６﹒４７０元 升２﹒５４％

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（ｎｓ）

