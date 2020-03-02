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02/03/2020 10:53

【新冠肺炎】軍委後勤保障部：萬餘名醫護投入一線，全軍零感染

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》軍委後勤保障部衛生局局長陳景元表示，目
前全軍６３所定點收治醫院開設收治床位近３０００張，１萬餘名醫護人員投入了一線的救治。
截至３月１號，武漢火神山、泰康同濟、婦幼光谷三所醫院集中收治地方重症患者３４６７人，
治癒６８９人。
　　全軍定點收治醫院和軍隊支援湖北醫療隊累計收治新冠肺炎患者達４４５０例。已經治癒出
院１０００例。在堅持科學救治的同時，全軍醫護人員注重加強自身防護，目前保持零感染。

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