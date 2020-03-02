《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》軍委後勤保障部衛生局局長陳景元表示，目
前全軍６３所定點收治醫院開設收治床位近３０００張，１萬餘名醫護人員投入了一線的救治。
截至３月１號，武漢火神山、泰康同濟、婦幼光谷三所醫院集中收治地方重症患者３４６７人，
治癒６８９人。
全軍定點收治醫院和軍隊支援湖北醫療隊累計收治新冠肺炎患者達４４５０例。已經治癒出
院１０００例。在堅持科學救治的同時，全軍醫護人員注重加強自身防護，目前保持零感染。
02/03/2020 10:53
【新冠肺炎】軍委後勤保障部：萬餘名醫護投入一線，全軍零感染
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》軍委後勤保障部衛生局局長陳景元表示，目
前全軍６３所定點收治醫院開設收治床位近３０００張，１萬餘名醫護人員投入了一線的救治。
截至３月１號，武漢火神山、泰康同濟、婦幼光谷三所醫院集中收治地方重症患者３４６７人，
治癒６８９人。
全軍定點收治醫院和軍隊支援湖北醫療隊累計收治新冠肺炎患者達４４５０例。已經治癒出
院１０００例。在堅持科學救治的同時，全軍醫護人員注重加強自身防護，目前保持零感染。
|興證快訊02/03/2020
疫情持續影響股市
|中國故事02/03/2020
【新冠肺炎】全國新增確診202宗累計達8萬宗 鄂以外僅增6宗
|國際動態02/03/2020
美首現死亡病例 疑社區傳播
|生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
|生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
|生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰