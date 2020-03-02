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02/03/2020 15:00

【抗疫維穩】上海：受疫情影響未按約定繳付地價款，不作違約行為

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海規劃資源局副局長許健下午在上海市疫
情防控發布會上表示，上海市規劃資源局日前出台了一系列政策以降低產業用地成本，包括免除
疫情期間企業的土地租賃費用，產業用地地價實行底線管理。對於存量工業用地，經批准可以提
高容積率和和增加地下空間面積，不再增收土地價款。
　　同時，對於土地合同履約監管工作也作了適當調整，對於受疫情影響，未能按照土地出讓合
同約定繳付地價款，不作違約行為。

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