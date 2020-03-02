《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海規劃資源局副局長許健下午在上海市疫
情防控發布會上表示，上海市規劃資源局日前出台了一系列政策以降低產業用地成本，包括免除
疫情期間企業的土地租賃費用，產業用地地價實行底線管理。對於存量工業用地，經批准可以提
高容積率和和增加地下空間面積，不再增收土地價款。
同時，對於土地合同履約監管工作也作了適當調整，對於受疫情影響，未能按照土地出讓合
同約定繳付地價款，不作違約行為。
02/03/2020 15:00
【抗疫維穩】上海：受疫情影響未按約定繳付地價款，不作違約行為
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海規劃資源局副局長許健下午在上海市疫
情防控發布會上表示，上海市規劃資源局日前出台了一系列政策以降低產業用地成本，包括免除
疫情期間企業的土地租賃費用，產業用地地價實行底線管理。對於存量工業用地，經批准可以提
高容積率和和增加地下空間面積，不再增收土地價款。
同時，對於土地合同履約監管工作也作了適當調整，對於受疫情影響，未能按照土地出讓合
同約定繳付地價款，不作違約行為。
|中國故事02/03/2020
【上海特寫】疫情衝擊消費 實體零售業分化發展
|生財有道02/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情下香港金融體系仍穩定 無資金外流情況
|FOCUS02/03/2020
【FOCUS】中日韓PMI齊挫 疫情衝擊或進第二階段
|生財有道02/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：續看好金價後市低吸金股
|樓市「胡」言02/03/2020
賣地計劃: 賣貴地皮保收益 中環郵局天星碼頭車場要拆了.....
|國際動態02/03/2020
【新冠肺炎】南韓累計病例逾四千宗22人死 首見中國留學生確診
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰