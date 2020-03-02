《午市前瞻》憧憬刺激內需，港股料先上試２６７００點阻力

《經濟通通訊社２日專訊》上周五（２月２８日）美股延續過去多日跌勢，惟跌幅顯著收窄

，因聯儲局主席鮑威爾表示，因應新冠肺炎風險，未來將在適當時候採取行動支持經濟，市場憧

憬局方最快３月減息。不過，內地周末公布的２月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）暴降至３

５﹒７％，遠差過預期兼創紀錄新低，拖累港股今早低開５２點報２６０７７點，險守兩萬六，

但已經是半日最低位。在人民幣上升加Ａ股上升的刺激下，市場憧憬推出刺激經濟措施，港股很

快由跌轉升。然而，內地其後公布的２月財新ＰＭＩ亦創歷史新低錄得４０﹒３，令恆指一度蒸

發全部升幅，但在內銀和內房股的推動下，港股再度發力，更最多升２４５點高見

２６３７５點。最終港股半日報２６３７１，升２４１點或升０﹒９２％，主板成交６７９﹒８

億元。

國企指數報１０４９９，升１９６點或升１﹒９１％。沙中線超支１２２億元，港鐵

（０００６６）半日跌１﹒６％，報４３﹒１５元，為最差表現藍籌。

Ａ股狀態回勇，上證指數報２９６５，升８４點或升２﹒９４％，重上２９００點關口，成

交２４６９﹒７１億元人民幣。深成指數報１１３５３，升３７２點或升３﹒３９％，成交

３８９０﹒５０億元人民幣。

重磅股方面，市場料美國短期內減息放水，匯控（００００５）挫０﹒６６％，報５２﹒８

元；騰訊（００７００）彈１﹒３５％，報３９１﹒２元；港交所（００３８８）揚０﹒１６％

報２５６﹒２元；友邦（０１２９９）微升０﹒１３％，報７７元；內地推動加快５Ｇ發展，中

移動（００９４１）漲１﹒１４％，報６２元；建行（００９３９）飆２﹒０６％，報６﹒４３

元。



＊５Ｇ、手機設備股急漲＊



上日急瀉的手機設備反彈，舜宇光學（０２３８２）飆５﹒６１％，報１２８元，為半日最

佳表現藍籌股；瑞聲科技（０２０１８）漲２﹒３５％，報５２﹒２５元；丘鈦科技

（０１４７８）反彈２﹒１９％，報１１﹒２元；高偉電子（０１４１５）揚４﹒６８％，報１

﹒７９元；比亞迪電子（００２８５）揚４﹒２５％，報１５﹒２２元。

內地於疫情期間為５Ｇ網路建設及終端產品上市檢測開啟動綠色快速通道，５Ｇ股急漲。中

興通訊（００７６３）飆８﹒５３％，報３５元；中通服（００５５２）揚２﹒１６％，報

６﹒１６元；鐵塔（００７８８）抽升４﹒７６％，報１﹒９８元；京信通信（０２３４２）升

４﹒１８％，報３﹒２４元；長飛光纖光纜（０６８６９）升４﹒９３％，報１６﹒１８元。

人民幣突破七算關，中間價較上個交易日升２５５點子報６﹒９８１１，內房普遍向上，融

創中國（０１９１８）急漲５﹒７６％，報４４﹒９５元；中海外（００６８８）揚

３﹒０６％，報２６﹒９５元；中國金茂（００８１７）升４﹒７５％，報５﹒９６元；碧桂園

（０２００７）升３﹒４９％，報１０﹒６８元；萬科企業（０２２０２）彈４﹒８３％，報

３１﹒４５元。



＊憧憬內地谷基建，基建三寶齊漲至少半成＊



內地加快公路水運工程復工開工建設刺激經濟，基建水泥股繼續有炒作，中交建

（０１８００）升７﹒０６％，報６﹒２２元，領漲國指股；中國中鐵（００３９０）升６﹒３

６％，報４﹒６８元；中國鐵建（０１１８６）揚５﹒９４％，報９﹒４５元；中國建材（０３

３２３）附屬中材科技去年純利增四成九，走高１０﹒４３％，報９﹒９５元；金隅（０２００

９）升８﹒２２％，報２﹒３７元；海螺水泥（００９１４）漲４﹒３７％，報５９﹒６５元。

澳門２月賭收按年暴跌八成八，但同時停業近一個月的澳門酒吧、卡拉ＯＫ、舞廳等娛樂場

所今日起恢復營業。濠賭股個別發展，銀娛（０００２７）升０﹒９７％，報５１﹒９５元；金

沙中國（０１９２８）升０﹒４１％，報３６﹒４元；永利澳門（０１１２８）升０﹒１３％，

報１５﹒７２元；新濠國際（００２００）跌１％，報１５﹒７８元；澳博控股（００８８０）

軟０﹒３４％，報８﹒７９元。



＊海航澄清指非被接管，海航系再度炒高＊



中港股市造好，中資券商股回暖，中金公司（０３９０８）擬申請Ａ股發行並在上交所上市

，飆７﹒０９％，報１５﹒４元；中信証券（０６０３０）升３﹒６％，報１７﹒２６元；國泰

君安（０２６１１）升４﹒１５％，報１３﹒５６元；海通證券（０６８３７）升

３﹒３５％，報８﹒６５元；ＨＴＳＣ（０６８８６）升３﹒５５％，報１４﹒０２元。

海航集團獲海南省政府進駐成立聯合工作組，但集團強調未非接管海航。海航系急漲，海航

科技投資（０２０８６）飆３７﹒７８％，報０﹒６２元；東北電氣（０００４２）升

３﹒０３％，報０﹒５１元；美蘭空港（００３５７）漲１﹒３８％，報６﹒６元。



＊溫鋼城：中交建較易炒上，要「快入快出」＊



疫情黑天鵝引發全球股市震盪，港股上周險守２６０００大關，中投傲揚基金經理溫鋼城向

《經濟通通訊社》表示，不少投資者把２６０００點設為止蝕位，現時有反彈是反映投資者對大

市仍有一定信心。受惠內地新冠肺炎疫情有好轉趨勢，市場憧憬人民銀行放水，同時幫助內需、

基建等，吸引資金流入，他對港股後市較樂觀，認為將上望２７０００點，但暫先視２６７００

點為阻力位。

溫鋼城續稱，他較看好，基建、內房、５Ｇ等板塊，其中交建要炒上「比較簡單」，但強調

要「快入快出」，料該股股價可破２５０天線（６﹒５９４元）水平，但要再走高則見阻力。（

ｎｓ、ｙｋ）

