【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４６﹒３億人幣，買建行小米沽安踏中芯

《經濟通通訊社２日專訊》憧憬美國聯儲局即將減息抗疫，以及內地加大投資刺激經濟，港

股反覆靠穩。內地最新公布的官方及財新製造業ＰＭＩ均創紀錄新低，恆指今日輕微低開５２點

報２６０７７點，其後受內地股市大反彈帶動，加上市場憧憬中央未來推出刺激經濟措施，港股

最高見２６３７５點升２４５點，最終收報２６２９１點，升１６１點或０﹒６２％。

按額度計算，北水全日淨流入４６﹒３億元人民幣，減少１﹒２％。北水淨買入最多的個股

依次是建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出

最多的依次是安踏體育（０２０２０）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１２５４﹒４４億元減少２５﹒４％。其中港股通成交２１０﹒８億元，佔總成交

１６﹒８％。



＊建行小米受捧安踏捱沽＊



雖然今日財新ＰＭＩ數據創新低紀錄，離岸人民幣早前高走後今日略現回吐，但人民幣中間

價升２５５點子，內銀股普遍反彈，建行升２﹒２２％，報６﹒４４元；工行升１﹒３１％，報

５﹒４元；北水分別淨流入９﹒０１億元及３﹒３７億元。小米集團再受北水追捧，淨買入４﹒

５２億元，股價升３﹒０３％，報１２﹒９４元。

安踏體育升２﹒６３％，報６４﹒３元；是北水淨流出最多的股份，淨流出金額６８００萬

元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ９﹒０２

小米集團 （０１８１０） ４﹒５２

工商銀行 （０１３９８） ３﹒３７

騰訊控股 （００７００） ３﹒３４

中國建材 （０３３２３） ３﹒２２



淨沽出最多港股：

安踏體育 （０２０２０） －０﹒６８

中芯國際 （００９８１） －０﹒２４

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（ｃａ）

