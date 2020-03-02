  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４６﹒３億人幣，買建行小米沽安踏中芯

　　《經濟通通訊社２日專訊》憧憬美國聯儲局即將減息抗疫，以及內地加大投資刺激經濟，港
股反覆靠穩。內地最新公布的官方及財新製造業ＰＭＩ均創紀錄新低，恆指今日輕微低開５２點
報２６０７７點，其後受內地股市大反彈帶動，加上市場憧憬中央未來推出刺激經濟措施，港股
最高見２６３７５點升２４５點，最終收報２６２９１點，升１６１點或０﹒６２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４６﹒３億元人民幣，減少１﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是建設銀行（００９３９）、小米集團（０１８１０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出
最多的依次是安踏體育（０２０２０）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１２５４﹒４４億元減少２５﹒４％。其中港股通成交２１０﹒８億元，佔總成交
１６﹒８％。

＊建行小米受捧安踏捱沽＊

　　雖然今日財新ＰＭＩ數據創新低紀錄，離岸人民幣早前高走後今日略現回吐，但人民幣中間
價升２５５點子，內銀股普遍反彈，建行升２﹒２２％，報６﹒４４元；工行升１﹒３１％，報
５﹒４元；北水分別淨流入９﹒０１億元及３﹒３７億元。小米集團再受北水追捧，淨買入４﹒
５２億元，股價升３﹒０３％，報１２﹒９４元。
　　安踏體育升２﹒６３％，報６４﹒３元；是北水淨流出最多的股份，淨流出金額６８００萬
元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　９﹒０２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　４﹒５２
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　３﹒３７
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　３﹒３４
　　中國建材　　　　（０３３２３）　　　　　　３﹒２２

　　淨沽出最多港股：
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－０﹒６８
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事02/03/2020
【上海特寫】疫情衝擊消費 實體零售業分化發展
生財有道02/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情下香港金融體系仍穩定 無資金外流情況
FOCUS02/03/2020
【FOCUS】中日韓PMI齊挫 疫情衝擊或進第二階段
生財有道02/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：續看好金價後市低吸金股
樓市「胡」言02/03/2020
賣地計劃: 賣貴地皮保收益 中環郵局天星碼頭車場要拆了.....
國際動態02/03/2020
【新冠肺炎】南韓累計病例逾四千宗22人死 首見中國留學生確診
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金