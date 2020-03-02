《美元走勢－羅明立》聯儲重燃減息憧憬，全球主要央行或跟隨

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒３７ １０７﹒５４ １０８﹒３５

歐元╱美元 １﹒１０６５ １﹒１０３６ １﹒１０５６

英鎊╱美元 １﹒２８５１ １﹒２７９４ １﹒２８４１

美元╱瑞郎 ０﹒９６５５ ０﹒９６２１ ０﹒９６４２

美元╱港元 ７﹒７９５５ ７﹒７８１２ ７﹒７８４０

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《美元走勢》由於新冠狀肺炎疫情在環球進一步擴散，美國亦開始有疑似社區傳播，上周五

（２月２８日）美股一度再跌過千點，美聯儲主席鮑威爾表示，美國經濟基本因素依然強勁，但

疫情對經濟活動構成風險，局方正密切注視其發展，以及對經濟前景的影響，並視乎情況採用政

策工具支持經濟。此外，《華盛頓郵報》引述消息人士稱，美國白宮考慮減稅，應對疫情對經濟

造成的衝擊。受鮑威爾暗示減息言論及憧憬白宮考慮減稅等救火消息安撫，美股收市時跌幅大為

收窄，受過分拋售的資產或有機反彈。



現時市場預期聯儲局３月可能減息半厘以應對現時情況，今年至少要減息０﹒７５厘。此外

，有大行認為全球主要央行會跟隨減息，預期加拿大央行今年將減息１厘，英國、澳洲、新西蘭

、挪威、印度與南韓則減息半厘；歐洲央行與瑞士央行減息０﹒１厘。不過，相信金融市場仍然

會表現反覆，若疫情短期無法受控，將影響環球經濟活動，央行的救市的難度將增加。美匯急跌

至９８以下，其實非美貨幣亦表現不濟，只是當中佔比較大的歐元及日圓走強，估計在

９７﹒５０╱９８﹒００應有技術反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０８０ １﹒０９３０ １﹒１１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

