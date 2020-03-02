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即市新聞

02/03/2020 15:44

《美元走勢－羅明立》聯儲重燃減息憧憬，全球主要央行或跟隨

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒３７　　　１０７﹒５４　　　１０８﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０６５　　　１﹒１０３６　　　１﹒１０５６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８５１　　　１﹒２７９４　　　１﹒２８４１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６５５　　　０﹒９６２１　　　０﹒９６４２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９５５　　　７﹒７８１２　　　７﹒７８４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》由於新冠狀肺炎疫情在環球進一步擴散，美國亦開始有疑似社區傳播，上周五
（２月２８日）美股一度再跌過千點，美聯儲主席鮑威爾表示，美國經濟基本因素依然強勁，但
疫情對經濟活動構成風險，局方正密切注視其發展，以及對經濟前景的影響，並視乎情況採用政
策工具支持經濟。此外，《華盛頓郵報》引述消息人士稱，美國白宮考慮減稅，應對疫情對經濟
造成的衝擊。受鮑威爾暗示減息言論及憧憬白宮考慮減稅等救火消息安撫，美股收市時跌幅大為
收窄，受過分拋售的資產或有機反彈。
　
　　現時市場預期聯儲局３月可能減息半厘以應對現時情況，今年至少要減息０﹒７５厘。此外
，有大行認為全球主要央行會跟隨減息，預期加拿大央行今年將減息１厘，英國、澳洲、新西蘭
、挪威、印度與南韓則減息半厘；歐洲央行與瑞士央行減息０﹒１厘。不過，相信金融市場仍然
會表現反覆，若疫情短期無法受控，將影響環球經濟活動，央行的救市的難度將增加。美匯急跌
至９８以下，其實非美貨幣亦表現不濟，只是當中佔比較大的歐元及日圓走強，估計在
９７﹒５０╱９８﹒００應有技術反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０８０　　　１﹒０９３０　　　１﹒１１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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