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02/03/2020 08:41

【新冠肺炎】港客未被美股波動嚇退，德美利：交投更活躍

　　肺炎全球擴散，美股上周更慘歷黑色一星期。不過，德美利證券香港行政總裁梁偉基在接受
訪問時表示，旗下客戶入市意欲非但沒有因此受到遏抑，反而上月交投「活躍了很多」。
　　梁偉基指出，為應對肺炎困擾而對市場帶來的波動性，本港客戶活躍於衍生工具，佔每日總
交易量約６成，較美國多。他解釋，本港以至亞洲客戶之活躍時間與歐美不同，故可在亞洲交易
時段期間，提前部署期貨等工具，當中交易對象以大型指數為主。《香港經濟日報》

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