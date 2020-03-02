  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2020 10:10

【預算案】陳茂波冀市民收到１萬元後一同消費，支持本港經濟

　　《經濟通通訊社２日專訊》財政司司長陳茂波在出席一個電台節目時表示，政府在財政預算
案決定向年滿１８歲的永久居民派發１萬元現金，主要是因為考慮到現在經濟情況很差，因此希
望市民可以在疫情過後一同消費，支持經濟。陳茂波又指，在去年社會事件發生後，零售和餐飲
的市道都變得很差，政府有仔細研究過派消費券，但消費券的派發非常複雜，因此認為派發現金
可以更快做到。
　　被問及每年財政預算案大致都有的寬免差餉、電費等措施，會否成為政府的經常性開支，陳
茂波指，若日後經濟狀況不佳、或政府財政狀況不理想，這類措施就要逐步收回，但今年沒有收
回的原因是市道很差，部分市民收入減少，若不提供相關措施，市民壓力就更大。

＊引入新稅，不可輕舉妄動＊

　　陳茂波續指，政府未來４年的經營帳戶每年都有大約５００億元赤字，當中未有計及退稅等
開支，因此有壓力壓縮「派糖」。
　　他又指，政府開支會進入整固期，未來開支會視乎收入和經濟狀況，而香港過往奉行簡單低
稅制，加上來自境外的收入不會抽稅，要思考未來若全球推行最低稅率時香港會否被針對。他續
指，過去政府曾經提出引入商品服務稅等新稅項，但都具爭議性，強調政府會尋求專家意見，不
可以輕舉妄動。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/03/2020
美首現死亡病例 疑社區傳播
生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
國際動態28/02/2020
【新冠肺炎】南韓日增571例確診 千六名新天地信徒疑感染待查
生財有道28/02/2020
《嚟緊炒D乜》豐盛業務分散抵禦疫情 炒派息料再創高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金