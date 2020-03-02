【預算案】陳茂波冀市民收到１萬元後一同消費，支持本港經濟

《經濟通通訊社２日專訊》財政司司長陳茂波在出席一個電台節目時表示，政府在財政預算

案決定向年滿１８歲的永久居民派發１萬元現金，主要是因為考慮到現在經濟情況很差，因此希

望市民可以在疫情過後一同消費，支持經濟。陳茂波又指，在去年社會事件發生後，零售和餐飲

的市道都變得很差，政府有仔細研究過派消費券，但消費券的派發非常複雜，因此認為派發現金

可以更快做到。

被問及每年財政預算案大致都有的寬免差餉、電費等措施，會否成為政府的經常性開支，陳

茂波指，若日後經濟狀況不佳、或政府財政狀況不理想，這類措施就要逐步收回，但今年沒有收

回的原因是市道很差，部分市民收入減少，若不提供相關措施，市民壓力就更大。



＊引入新稅，不可輕舉妄動＊



陳茂波續指，政府未來４年的經營帳戶每年都有大約５００億元赤字，當中未有計及退稅等

開支，因此有壓力壓縮「派糖」。

他又指，政府開支會進入整固期，未來開支會視乎收入和經濟狀況，而香港過往奉行簡單低

稅制，加上來自境外的收入不會抽稅，要思考未來若全球推行最低稅率時香港會否被針對。他續

指，過去政府曾經提出引入商品服務稅等新稅項，但都具爭議性，強調政府會尋求專家意見，不

可以輕舉妄動。（ｃｗ）

