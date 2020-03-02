【港元利率】招商永隆三個月港元定存特惠利率降至２厘

《經濟通通訊社２日專訊》招商永隆銀行宣布修訂快閃定期存款優惠，存款額最低１萬、最

高５００萬的港元定期存款，存款期３個月年利率降至２厘，上日（２月２８日）為２﹒０５厘

，而一點通３個月年利率則維持１﹒９厘，今日起生效。

至於最低１萬、最高１億元的人民幣定期存款，存款期３個月，特惠年利率維持２﹒６５厘

，一點通息率則降至２﹒５厘。

美元定存方面，存款額最高１２００萬美元，最低１０００美元，３個月年利率維持

１﹒７５厘，一點通息率為１﹒６厘。（ｂｉ）

