《經濟通通訊社２日專訊》招商永隆銀行宣布修訂快閃定期存款優惠，存款額最低１萬、最
高５００萬的港元定期存款，存款期３個月年利率降至２厘，上日（２月２８日）為２﹒０５厘
，而一點通３個月年利率則維持１﹒９厘，今日起生效。
至於最低１萬、最高１億元的人民幣定期存款，存款期３個月，特惠年利率維持２﹒６５厘
，一點通息率則降至２﹒５厘。
美元定存方面，存款額最高１２００萬美元，最低１０００美元，３個月年利率維持
１﹒７５厘，一點通息率為１﹒６厘。（ｂｉ）
02/03/2020 15:59
【港元利率】招商永隆三個月港元定存特惠利率降至２厘
《經濟通通訊社２日專訊》招商永隆銀行宣布修訂快閃定期存款優惠，存款額最低１萬、最
高５００萬的港元定期存款，存款期３個月年利率降至２厘，上日（２月２８日）為２﹒０５厘
，而一點通３個月年利率則維持１﹒９厘，今日起生效。
至於最低１萬、最高１億元的人民幣定期存款，存款期３個月，特惠年利率維持２﹒６５厘
，一點通息率則降至２﹒５厘。
美元定存方面，存款額最高１２００萬美元，最低１０００美元，３個月年利率維持
１﹒７５厘，一點通息率為１﹒６厘。（ｂｉ）
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