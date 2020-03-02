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即市新聞

02/03/2020 16:31

《本港經濟》零售貨值連跌十二個月，１月跌幅擴大至２１﹒４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》本港零售業總銷貨價值及貨量連跌十二個月。政府統計處公布，
今年１月的零售業總銷貨價值的臨時估計為３７８億元，按年下跌２１﹒４％，跌幅比１２月修
訂後估計的１９﹒４％擴大；亦略差於市場預估跌２０﹒８％。扣除其間價格變動後，１月的零
售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌２３％，跌幅亦比去年１２月修訂估計的２１﹒１％大。
售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌２３％，跌幅亦比去年１２月修訂估計的２１﹒１％大。
　　在闡釋１月份的數字時，必須注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的
影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在１月２５
日，但去年則在２月５日，因此今年１月份數字與去年同月數字的按年比較可能會受到某程度的
影響。

＊首飾鐘表貨值大跌４１％，但超市升一成＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年１月，珠寶首飾、鐘表及名貴
禮物的銷貨價值按年下跌４１﹒６％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌６﹒８％）
；其他未分類消費品（下跌１２﹒１％）；藥物及化妝品（下跌３２﹒３％）；服裝（下跌
２８﹒９％）；百貨公司貨品（下跌２７％）。
　　另一方面，今年１月，超級市場貨品的銷貨價值按年上升１０﹒２％。其次為燃料（銷貨價
值上升１２﹒３％）。

＊１月數字已獲農曆年效應刺激＊

　　政府發言人表示，儘管農曆新年今年在１月底，去年則在２月初，對今年１月份的零售業表
現應有提振作用，但當月零售業銷售繼續錄得顯著跌幅，預計新冠狀病毒病的威脅令訪港旅遊業
近乎停頓和對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業的業務環境最近已變得更為嚴峻。政府會
密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。（ｃｌ）

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