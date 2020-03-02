【新冠肺炎】蒙古能源：延長暫停出口煤炭到中國至３月１５日

《經濟通通訊社２日專訊》蒙古能源（００２７６）公布，獲悉蒙古國家緊急事務委員會最

新決定，將推遲向中國出口煤炭和石油直至３月１５日。就該情況，通往新疆的蒙古

Ｙａｒａｎｔ口岸在此期間將繼續關閉。

集團預計，煤炭出口口岸關閉期間將對集團的生產有影響，包括其位於新疆洗煤廠之運營。

集團正評估其影響，受影響程度將取決於該暫停的持續時間。（ｙｗ）

