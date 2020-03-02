【新冠肺炎】南商：按證公司推紓困貸款，目前預先收集客戶資料

《經濟通通訊社２日專訊》香港按證保險有限公司（按證公司）宣布推出「百分百擔保特惠

貸款」，讓紓緩中小企因收入減少而無法支付薪金或租金的壓力，有助減少企業倒閉和裁員。

南洋商業銀行指，現已即時收到不少中小企客戶查詢，大部分均表示有興趣申請。由於接受

申請日期及計劃細節仍要待按證公司公布，目前會預先收集客戶的基本資料，包括財務及營運數

據，利於計劃推出當天可即時處理，能讓工商企業盡快獲得資金，紓緩壓力。（ｊｏ）

