  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2020 10:39

【新冠肺炎】南商：按證公司推紓困貸款，目前預先收集客戶資料

　　《經濟通通訊社２日專訊》香港按證保險有限公司（按證公司）宣布推出「百分百擔保特惠
貸款」，讓紓緩中小企因收入減少而無法支付薪金或租金的壓力，有助減少企業倒閉和裁員。
　　南洋商業銀行指，現已即時收到不少中小企客戶查詢，大部分均表示有興趣申請。由於接受
申請日期及計劃細節仍要待按證公司公布，目前會預先收集客戶的基本資料，包括財務及營運數
據，利於計劃推出當天可即時處理，能讓工商企業盡快獲得資金，紓緩壓力。（ｊｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊02/03/2020
疫情持續影響股市
中國故事02/03/2020
【新冠肺炎】全國新增確診202宗累計達8萬宗 鄂以外僅增6宗
國際動態02/03/2020
美首現死亡病例 疑社區傳播
生財有道28/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
生財有道28/02/2020
【月結－疫市尋底】美股血洗港股受罪 整月跌182點
生財有道28/02/2020
【預算案】邱騰華：受疫情影響 本港首季經濟難以在短期逆轉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金