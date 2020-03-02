《小傳日記》炒儲局減息，魚缸好得戚；神州谷基建，水泥升勢現！

《小傳日記》新冠疫情不斷喺各國蔓延，嚇到缸友急急腳拋售晒手上啲貨，上個禮拜花旗國

魚缸都創下２００８年以來最大單周跌幅。依個時候聯儲局主席鮑威爾終於出聲，話未來將喺適

當嘅時候採取行動支持經濟抗疫喎。講到咁，一班好友就開始憧憬聯儲局最快會喺３月減息，減

幅仲可能唔止四分一厘！但另一方面，神州最新公布嘅２月財新ＰＭＩ就遠低過市場預期，拖累

香江魚缸低開５２點，報２６０７７點，亦係全日最低位。隨後，人仔上揚以及Ａ場造好，內房

佬回暖，加上憧憬阿爺谷基建撐市，水泥及基建佬跑出，推動魚缸反覆向上。魚缸全日最高見

２６３７５點，升２４５點。午後魚缸升幅放緩，最終埋單報２６２９１點，升１６１點，升逾

半個巴仙，主板成交１２５４﹒４４億銀縮水２５巴仙。國企指數報１０４８５點，升１８２點

，升幅近２巴仙。

Ａ場兩市造好。上證綜指報２９７０點，升９０點，升幅逾３巴仙。深成指報１１３８１點

，升４００點，升幅更接近４巴仙。兩市合計成交１０２９３﹒３億人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）反彈近１巴仙，報３８９﹒６銀；生發發

（００３８８）軟不足半巴仙，報２５４﹒８銀；友邦（０１２９９）亦軟半巴仙，報

６﹒４５銀；神州移動（００９４１）企穩，報６１﹒３銀；建行（００９３９）漲逾２巴仙，

報６﹒４４銀；大象（００００５）畀高盛剔出「確信買入」名單，跌超過半巴仙，報５２﹒８

銀。



＊人仔忽彈起內房好歡喜，新業務獲批券商感光輝＊



軟腳咗好耐嘅人仔終於有返啲起色，朝早一下子升超過兩百點子，仲創一個半月最大升幅，

內房佬當然唔會錯過呢個機會，跟著人仔一齊升。其中，綠城（０３９００）打算分拆物管來港

上市，全日彈起超６巴仙，報１０﹒９銀；而「四條３」恆大（０３３３３）話上個月網上賣樓

折實總價約千億人仔，抽升超１巴仙，報１７﹒７６銀。萬科企業（０２２０２）同碧桂園

（０２００７）升近４巴仙，分別報３１﹒１銀及１０﹒７２銀；融創（０１９１８）漲近６巴

仙，報４４﹒９銀。

今日中資券商佬可以話飲得杯落，先係ＡＨ股市暢旺，再加埋銀河證券（０６８８１）、中

金公司（０３９０８）、中信建投證券（０６０６６）、國泰君安證券（０２６１１）、申萬宏

源證券（０６８０６）、華泰六八八六（０６８８６）、國聯證券（０１４５６）等７家券商仲

獲批基金投顧業務試點資格，成為首批獲得資格嘅券商。銀證漲近２巴仙，報４﹒３８銀；中金

公司抽升近６巴仙，報１５﹒２２銀；中信建投証券升超過２巴仙，報７﹒０６銀；國泰君安踢

高超過３巴仙，報１３﹒４６銀；申萬宏源揚逾１巴仙，報２﹒０３銀。



＊水泥業復工海螺創新高，阿爺撐基建中鐵升勢現＊



神州肺炎感染人數開始減少，大部分人都開始復工，水泥協會對神州十幾間集團進行統計，

發現復產率而家有三成一左右，有六成人返到工，所以水泥佬今日開始炒高，海螺水

泥（００９１４）先拔頭籌升逾半成，報６０﹒２５銀，創埋歷史新高；華潤水泥

（０１３１３）抽高近４巴仙，報１０﹒２銀；中建材（０３３２３）飆近一成，報９﹒９３銀

；中建築國際（０３３１１）升逾４巴仙，報６﹒５８銀；亞洲水泥（００７４３）踢高逾６巴

仙，報１０﹒９銀。

復工之後仲有好多問題要解決，而阿爺一貫解決方法就梗係用基建撐起經濟，其中河北省已

經有大工程，投資額達７８０億人仔，基建佬聞聲抽高，中交建（０１８００）飆逾７巴仙，報

６﹒２３銀；中鐵建（０１１８６）踢高逾６巴仙，報９﹒４９銀；中鐵（００３９０）升逾４

巴仙，報４﹒５８銀；ＣＴＲ（０１４１６）抽高逾半成，報０﹒４０５銀；中冶

（０１６１８）漲近６巴仙，報１﹒６銀。



＊特別開綠燈５Ｇ升得狠，微盟賠億幾股價又抽起＊



除咗要刺激基建水泥之外，５Ｇ都係大工程之一，特別起５Ｇ機箱之類工，而工信部更加開

到聲話，呢段疫情期間，會為５Ｇ產品開啟「綠色快速通道」，全力保障同服務國內無線電產業

的發展。５Ｇ佬真係興奮到跳起，最受惠梗係中興通訊（００７６３），飆近８巴仙，報

３４﹒８銀；比亞迪電子（００２８５）升逾４巴仙，報１５﹒２４銀；京信通信

（０２３４２）踢高近半成，報３﹒２５銀；長飛光纖光纜（０６８６９）飛高高近７巴仙，報

１６﹒４８銀；中國鐵塔（００７８８）漲近半成，報１﹒９８銀。

話說之前微盟（０２０１３）因為個數據庫被員工破壞，雖然目前已經修理好，但已經預備

１﹒５億賠畀客人，但股價竟然仲有得升，收漲一成二，報５﹒３９銀；其他軟件股都略現鑊氣

，金山軟件（０３８８８）抽高近半成，報２６﹒４５銀；金蝶國際（００２６８）升近１巴仙

，報１０﹒０６銀；民航信息網絡（００６９６）漲近４巴仙，報１５﹒８銀；中軟國際

（００３５４）踢高２個半巴仙，報４﹒９銀。請請！



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