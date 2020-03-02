《真知灼見－溫灼培》本周聚焦英鎊

《真知灼見》現階段美匯或將轉向橫行，但在疫情下料商品貨幣壓力難減。英國與歐盟本周

將正式就關稅展談判，談判若愈激烈料對英鎊匯價愈不利。

世衛目前未就新冠狀病毒疫情宣布進入「全球大流行」，但就警告各國不要心存幻想，認為

可幸免病毒在其國內出現爆發的可能。事實上，除中國確診人數的新增率有所下降外，南韓、意

大利及伊朗等地均在上升。全球疫情一日不受控，相信主要跟環球經濟走的商品貨幣仍會受壓。



＊疫情影響日圓屬雙刃刀＊



反觀整體美匯１００指數點的心理關位明顯不易過，短期不排除於９７至９９指數點間上落

。正如筆者過去所指，得到龐大區內貿易盈餘支撐下（２０１９年每月平均有２００億歐元），

歐元難以過低。但與此同時，當疫情仍持續在歐洲擴散，美國貿易矛頭仍指向歐洲，及未來誰來

擔當德國這歐盟龍頭國領袖仍是未知數下，料歐元始終難大升。這是為何筆者認為短期美匯可於

９７指數點找到支持的原因。

因疫情關系環球股市跌，日圓再次發揮其資金避難所功能而有所上升。但疫情對日圓的影響

是雙刃刀，一方面助其發揮避險功能走強，另方面倘疫情一旦拖長影響東奧舉行，日本經濟以至

日圓隨時會大跌。最後本周開始，英國與歐盟將正式就關稅作談判。提防談判愈不愉快英鎊壓力

愈重。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

