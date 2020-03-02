【新冠肺炎】景順：繼續偏好股票，持有適量房地產和黃金

《經濟通通訊社２日專訊》景順首席環球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ Ｈｏｏｐｅｒ及亞

太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就上星期市場因擔心新型冠狀病毒蔓延而出現的波動發

表最新評論道，新型冠狀病毒對經濟增長產生重大負面影響的風險將持續到２０２０年第二季度

，甚至更長的時間。



＊潛在經濟影響＊



取決於傳染病蔓延及情況未完全受控的時間長短，以及各國的應對政策，某些國家的經濟將

出現Ｖ形復甦，而部分國家將是Ｕ形復甦。

在目前為止，該行認為美國經濟條件正面，因此有可能經歷Ｖ形復甦。

為了應對疫情，中國當局犧牲了第一季度的大部分經濟活動。中國製造業ＰＭＩ在１月份錄

得５０﹒０之後，在市場普遍預期２月份數據為４５下，該月ＰＭＩ下降至３５﹒７。

初步跡象顯示中國最壞的時刻已經過去。以每天新增感染人數來衡量，傳染病蔓延不再處於

愈趨嚴重階段，而且政府正在恢復湖北以外地區的經濟秩序。中國許多地區亦已逐步回復正常活

動。

該行預計中國股票將最先錄得盈利反彈。鑑於其他主要股市仍處於傳染病蔓延上升周期中，

它們需要更長的時間才能有盈利反彈。

儘管該行不確定這病毒蔓延的時間表，但該行認為理應是相對短期的。現階段該行預計到

２０２０年以後，今次事件將不會對全球經濟產生重大影響。



＊政策回應＊



該行預計大多數主要經濟體將會採取適當的應對政策，已發展國家則可能主要以調整貨幣政

策來應對。中國將繼續有大量的貨幣和財政刺激措施出台以支持經濟。

美國聯儲局主席鮑威爾（Ｊａｙ Ｐｏｗｅｌｌ）上周五發表聲明，保證聯儲局可隨時準備

採取行動，並在需要時提供寬鬆的貨幣政策。



＊對不同資產類別的影響＊



在這種環境下，從策略上而言，該行認為投資者應繼續偏好風險資產，尤其是股票，但需要

確保投資多元化。

股票方面，就現時病毒蔓延的情況來看，該行認為中國市場可能最先錄得盈利反彈，因此該

行偏好中國股票及主要收入源自中國的環球股票。

該行亦推薦已發展市場中波動性較低及股息較高的股票，或能夠帶來收益的風險資產，這些

資產在此環境下波動性理應較低。

該行不會稱現時的環境為低迷，反而視之為入市的時機，投資者應作好準備從中吸納。

固定收益方面，尤其在息率下跌的環境下，該行繼續偏好信貸多於主權債務。

該行繼續鼓勵投資者持有適量另類資產，包括房地產和黃金。（ｈｏ）

