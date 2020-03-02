【新冠肺炎】宏利：環球央行推刺激措施，下半年經濟可望回升

《經濟通通訊社２日專訊》市場憂慮新型冠狀病毒疫情進一步擴散，令金融市場出現恐慌性

拋售。歐美主要股票指數於上周四（２７日）急挫３﹒１％－４﹒６％，其中標普５００指數及

納斯達克指數更錄得超過八年來最大單日跌幅１。由宏利投資管理首席經濟師Ｆｒａｎｃｅｓ

Ｄｏｎａｌｄ領導的宏觀經濟策略部團隊，將在本市場通訊中闡釋疫情爆發可能促使美國聯儲局

提前再減息。團隊認為，３月減息並非完全不可能。



＊全方位為經濟把脈＊



總括而言，該行留意到以下發展：環球多個地區面對的通縮壓力增加；隨著環球經濟進一步

受打擊，美國在６月前減息機會上升

疲弱的首季美國經濟數據，可能為聯儲局提供一個迅速回應及減息的理由╱藉口，而落實時

間遠較美國大選前早。



＊美國快將減息？＊



過去兩個月，該行一直強調新型冠狀病毒爆發的影響將會較市場預期的更明顯，受衝擊的地

區亦會更廣泛。該行同時注意到，美國經濟雖不大可能出現衰退，但美國首季經濟增長將出現陣

痛，經濟數據或令人失望。更加重要的是，直至最近，市場嚴重低估減息的可能性。

疫情進一步蔓延，該行對上述三項的預測更有信心，但這亦導致本周金融市場價格出現大幅

波動。目前市場價格已反映聯儲局將於６月減息２５個基點，跟該行過去六個月的看法一致。到

了現在，該行相信聯儲局可能在３月１８日的議息會議上便會有所行動，而直至６月減息超過一

次的可能性大幅增加。

下調聯邦基金利率可以達到甚麼效果？首先，減息用以防止美元無序上升及美國國庫債券孳

息率突然上升的情況，導致金融狀況出現大規模緊縮。不用多說，減息亦可能潛在減輕股票下跌

的幅度。

顯而易見，美國經濟面對的挑戰並不是獲取資金的渠道或資金成本，而是經濟下行的風險。

考慮到通脹放緩壓力，以及當利率下限跌至接近零，聯儲局需要作出果斷行動，意味著迅速減息

成了必需品。在過去六星期公布的經濟數據，是聯儲局進行「全方位再評估」經濟前景的考慮因

素，原因如下：



＊環球經濟數據疲弱，情況料持續＊



過去兩個月，該行發表了很多有關新型冠狀病毒爆發的觀點。該行相信：

新型冠狀病毒爆發是真正的「黑天鵝」事件，市場不能進行適當評估或反映價格。

儘管數據仍然有限，但就目前發布頻率高的指標來看，中國首季經濟其實出現收縮。供應鏈

所受的影響巨大及遍及全球，尤其是歐洲這個已發展市場供應鏈的風向標。

美國經濟的免疫力可能較其他地區高，但供應或需求帶來的衝擊則不能倖免。

中小企因疫情打擊而導致違約個案上升、無力向債權人償還款項的情況未見惡化，金融危機

蔓延的風險仍持偏低。但一旦發生，破壞力將會相當巨大。

該行仍然關注疫情對已發展市場消費者行為的影響，尤其是歐洲、澳洲及加拿大。美國的消

費信心亦可能變得脆弱。美國疾病控制及預防中心於周二發表的言論，雖出自好意但可能引發恐

慌。

從增長角度而言，該行相信消費者信心及消費衝擊將會是新型冠狀病毒蔓延下最棘手的問題

。值得留意的是，與供應面的衝搫不同，需求面的衝擊不是經常可補足的。例如你在某天沒有買

牛奶咖啡，你毋須在下次光顧時買兩杯。

使該行感到尤其苦惱的是，環球經濟面對的衝擊不是來自強勁的範疇，而是來自本已脆弱的

領域－－環球製造業已出現頗為明顯的衰退。經濟可能出現雙底形態，而非復甦。換句話說，該

行相信這是時候忘記「Ｖ型」復甦的念頭，開始想像「Ｗ型」的走勢。

與此同時，分別是全球第三及第四大經濟體的日本及德國，其經濟數據在新型冠狀病毒爆發

前已表現遜色。儘管這不是該行的基本假設情況，但兩國於今年上半年步入衰退的風險不容忽視

。



＊通縮壓力湧現＊



除環球經濟增長減慢帶來通脹放緩的壓力外，事實上２０２０年的通脹前景現時已遜於年初

。鑑於聯儲局有意推動通脹超出目標及訂立較「對稱」的通脹目標，以下事態發展將支持當局進

一步放寬貨幣政策：

自１月初以來，貿易加權美元一直趨升，結構上會引發通縮效應。

更重要的是，市場的通脹預期已大幅下降，而這是聯儲局通脹預期涵蓋的重要部分。聯儲局

副主席克拉里達（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｃｌａｒｉｄａ）於上周五（２８日）發表演說時表示，美

國的通脹預期處於範圍區間的下限。」，而他認為這個區間「符合聯儲局的價格穩定目標。

「除了黃金外，商品市場顯然處於調整階段。這將在未來影響整體和核心物價（後者的影響

會有所滯後）。付運數據亦顯示，中國、日本和南韓（最受疫情影響的國家）在過去三個月的石

油進口量，較前三個月下降三分之一。

該行預期中國和亞洲新興市場的生產物價下跌和當地貨幣轉弱，將帶來龐大的輸出通縮壓力

。此外，即使該行撇除疫情的影響，基數效應亦反映美國消費物價指數已在２月初至中見頂。



＊孳息曲線…再次倒掛＊



孳息曲線倒掛或許屬於融資問題，但如果聯儲局不在短期內減息，亦可能對經濟增長造成重

大影響。美元或會無序上漲，金融狀況出現緊縮，繼而股市進一步下跌（由於前述兩個因素所致

），這些現象均不利於經濟增長。這是否意味債市將逼使聯儲局減息？從市場角度來看，這大有

可能。



＊美元強勢構成棘手問題＊



美國經濟或多或少已經與環球其他地區脫勾，該國毫無疑問應最能抵禦新型冠狀病毒疫情；

美國是相對封閉的經濟體，而且本土需求仍然強勁。然而，隨著美元走勢，這項優勢亦為聯儲局

帶來一個難題：美元走勢令美國製造業活動受壓，導致環球金融狀況出現緊縮，並如上文所述造

成通縮。

儘管大部分央行均不欲承認其試圖影響匯率，但該行相信在未來數年，央行的主要舉措將是

透過調整利率以左右匯價。該行認為，這或許是貨幣政策仍能有效刺激經濟增長的唯一主要機制

。



＊美國未來數據疲軟，或帶來減息機會＊



如上文所述，該行仍然認為美國２０２０年第一季經濟增長將表現疲軟。事實上，該行已識

別一些新湧現的問題，或會導致未來數月經濟表現令人失望：

２月份服務業採購經理指數（聯儲局密切注視的指標）跌至「收縮」區間。值得注意的地方

有兩點：首先，新訂單總額十年來首次下跌；其次，收縮並非完全因新型冠狀病毒疫情造成。該

調查顯示，受訪企業關注經濟可能放緩以及１１月美國總統大選前的不確定性。

市場廣泛預期波音７３７ ＭＡＸ系列客機停產（有望在６月左右復產）將拖累美國經濟增

長。

每月零售銷售數據在過去五個月表現不振，尤其是計算最終國內生產總值時使用的「對照組

別」，當中不包括食品服務、汽車、建材和油站。

該行認為美國就業市場頗有機會在３月╱４月輕微降溫。

在正常情況下，上述數據當然不足以促使聯儲局減息，尤其美國房地產業目前呈穩健跡象。

但現階段，該行傾向相信數據局部疲軟將可為聯儲局推行「防禦性減息」提供藉口。

最後，即將舉行的大選亦可能影響聯儲局減息的時間。儘管聯儲局從不承認受到選舉絲毫影響，

但為免遭受政治干預的指控（甚至觀感），或多或少會驅使當局盡早減息。畢竟此舉亦與聯儲局

的研究一致：當一個國家的利率接近零的下限時，應盡早迅速減息。



＊市場觀點：趁低吸納？＊



概括來說，該行依然認為新型冠狀病毒疫情帶來長線入市機會。然而，過去兩周發生的事件

讓該行意識到，這次「跌市」可能較大多數人最初預期幅度更深和更持久，現時距離重新增加風

險投資的日子可能尚遠。換言之，市場仍未見底。不過，環球央行因應疫情而進一步放寬貨幣政

策，並推出有利經濟增長的財政措施，可望支持經濟在下半年回升，該行仍然認為股市在今年年

底將高於目前水平。（ｈｏ）

