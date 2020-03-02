《保險智衛－余栢堅》超越危疾保障界限，強化生活守護

《保險智衛》上次提到一種約兩年多前面世的新型危疾保障計劃，因應疾病或意外對被保人

生活所引致的指定重大影響提供保障，而非受已定義的疾病清單限制。隨著環境不斷變遷及疾病

變異，此種危疾保障應較能覆蓋未知的風險因素，如新型疾病。



＊索償條件以結果主導＊



這種計劃的索償條件清晰直接，只要被保人符合計劃中列明的索償條件，包括上篇所述四種

重大醫療護理情況中的兩項或以上，並連續８星期喪失活動能力，計劃便會作出１００％投保額

賠償。舉例說，若被保人確診新型冠狀病毒而連續住院１０日或以上，其中包括因病情危殆而在

深切治療部留醫連續７２小時或以上，並因後遺症嚴重影響肺功能而無法工作超過８星期；或被

保人因心臟問題而要接受全身麻醉之手術，手術後需臥床超過８星期並被醫生確認需終身服藥，

兩個例子均可獲得一筆過全數賠償，以支援被保人應付日常生活所需。



＊多元保障以強化守護＊



除了生活守護方面的保障外，這種計劃還為一些重大損失提供保障，例如嚴重傷殘，即終身

需要使用輪椅，或永久喪失雙肢之功能、失明、失聰或喪失語言能力等。不得不提，根據香港認

知障礙症協會的資料，全球每３秒便有１人確診認知障礙症，而本港每１０名７０歲或以上長者

便有１名患者１，因此計劃亦將嚴重認知障礙界定為重大損失。此外，癌症、急性心肌梗塞、中

風這三大常見危疾，以及身故都在受保範圍內。



＊鼓勵及推動健康生活＊



具前瞻性的保障計劃可就生活上的未知風險提供經濟支援，然而，面對疫情或不同環境的挑

戰，維持強健的體魄才是關鍵之道。為鼓勵及推動被保人積極保持健康，不少健康保障計劃會設

無索償保費回贈，而此文提到的這類型嶄新危疾保障計劃則會向連續５個保單年度無索償的保單

回贈總到期已繳保費的３０％。

這種與時並進的危疾計劃旨在以相宜的保費為客戶提供能承擔未來疾病的健康保障。趁著各

保險公司就新型冠狀病毒推出各項提升保障措施及保費折扣等，建議各位可先了解自己的需要並

認真考慮選擇，為自己及家人加強保障，強化生活守護。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

