《保障全方位－左偉豪》透過分紅，保單達人生目標

《保障全方位》新年伊始，很多人都會訂立新目標，期望度過充實而有意義的一年。其實，

我們於不同人生階段也會有不同的計劃，例如創業、旅行、結婚、置業、退休及財富傳承等，除

了靠個人努力外，也需要財務上的配合方能實踐。然而，要有效地累積財富，單靠傳統儲蓄方法

未必足夠，因此，大家不妨考慮利用一些定期派發保證現金的分紅壽險計劃，讓資產穩健增值，

達成各項理財目標及人生計劃之餘，亦可獲得較全面的保障。



＊保費繳付年期短至３年＊



分紅壽險主要是透過保單累積資產，為長線儲蓄提供可觀的增值潛力。新一代的計劃更會在

指定期內發放保證可支取現金，為客戶提供高流動資金，於不同的人生階段實踐目標。這些計劃

的保費繳付年期亦十分多元化，設有長、中、短年期以供選擇，配合不同客戶的個人理財計劃及

財務需要，而且保費繳付期內保費一般不變，令人更有預算。

以最短的３年保費繳付年期為例，客戶最快可以由第３個保單年度完結時起至最初被保人１

３８歲，每年派發周年可支取現金，金額為最新名義金額之２％。另外由第３個保單年度完結時

起至第１５個保單年度完結，每年會派發相等於最新名義金額６﹒５％的額外可支取現金，於首

１５個保單年度合共派發名義金額之１１０﹒５％。



＊享保證可支取現金，至最初被保人１３８歲＊



另外，該分紅壽險的特色之一，就是提供保證可支取現金支付年齡及更換被保人選項的行使

年齡可長至最初被保人的１３８歲，一來是配合港人平均壽命越來越長的趨勢，讓客戶無懼長壽

帶來的「坐食山崩」風險，二是客戶可透過「更換被保人選項」更換保單被保人，在保障期內可

無限次更換被保人，繼續滾存財富，惠澤後代。

以新生或年幼孩童的父母為例，投保這類分紅壽險計劃可獲取具競爭力的總保證利益，讓他

們能為子女建立穩定的長期儲蓄計劃，成就下一代不同的人生里程碑。至於預備退休的人士亦可

透過計劃建立一個穩健的收入來源，確保日後能享受豐盛的退休生活，即使是具有一定經濟實力

的中產人士，他們也能透過分紅壽險累積財富，同時為自己及家人提供保障。

現時的保險市場發展蓬勃，產品百花齊放，客戶可以透過不同的保險計劃獲得充裕的保障以

及財富增值的機會，更輕鬆地實踐人生不同目標。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

