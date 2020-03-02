港股跟隨Ａ股反彈，收升１６１點報２６２９１，成交逾千二億



《經濟通通訊社２日專訊》美股上周五（２月２８日）繼續走低，美國總統特朗普表明，聯

儲局可以很快參與應對新冠肺炎疫情衝擊經濟的行動。市場憧憬局方最快本月減息，抵銷售中國

ＰＭＩ數據遜預期的影響。恆指今日輕微低開５２點報２６０７７點，其後隨Ａ股兩市走高，市

場憧憬中國推出撐經濟措施，在內銀和內房股的推動下，港股最高見２６３７５點升２４５點，

最終收報２６２９１點，升１６１點或０﹒６２％，雖主板成交減少２５﹒４％，但仍達

１２５４﹒４４億元。國指則報１０４８５，升１８２點或升１﹒７７％。

重磅股午後升幅收窄，中移動（００９４１）平收，報６１﹒３元；股王騰訊

（００７００）微升０﹒９３％，報３８９﹒６元；建行（００９３９）揚２﹒２２％，報

６﹒４４元；友邦（０１２９９）軟０﹒５９％，報７６﹒４５元；港交所（００３８８）跌

０﹒３９％，報２５４﹒８元。

申洲國際（０２３１３）全日升５﹒５９％，報１０１﹒１元，為升幅最大恆指成分股；港

鐵公司（０００６６）跌１﹒８２％，報４３﹒０５元，為跌幅最大恆指成分股，受累沙中線超

支近１２２億元。

Ａ股兩市升幅顯著，上證綜指收報２９７０點，升９０點或３﹒１５％；深證成指報

１１３８１點，升４００點或３﹒６５％，總成交１﹒０２９萬億元人民幣。



＊疫情、減息或重挫銀行業務，匯控見近三年低＊



新型肺炎在歐洲有擴散跡象，世界衞生組織總幹事譚德塞表示，據數據分析疫情可能變成為

大型瘟疫，或打擊銀行股於區內業務表現。高盛預期，美聯儲可能於本月議息會議前大幅減息，

或致淨息差收窄。兩項因素夾擊下部分銀行股遍軟，匯控（００００５）跌０﹒６６％，報

５２﹒８元，盤中最低見５２﹒５元創近三年低，高盛更將其剔出其「確信買入」名單；同系恆

生（０００１１）則軟０﹒３７％，報１６１﹒９元。中銀香港（０２３８８）跌０﹒１９％，

報２６﹒７元；大新銀行（０２３５６）走低０﹒９３％，報９﹒６元。東亞（０００２３）微

升０﹒６％，報１６﹒６６元。

英國於周日（１日）新型肺炎確診個案已累計達３５宗，英國官方計劃下周緊急立法應對，

衞生大臣夏國賢表示，假如疫情進一部擴散，或禁止大型活動、停課及縮減公共交通班次等。英

國相關股份普遍向下，長和（００００１）跌１﹒５５％，報６６﹒８元；電能（００００６）

走低１﹒３５％，報５４﹒７５元；思捷環球（００３３０）揚２﹒３１％，報１﹒３３元；保

誠（０２３７８）跌０﹒７４％，報１３３﹒９元；渣打（０２８８８）升０﹒８８％，報

５７﹒６元。

今日跑輸大市的有一眾公用股，港鐵（０００６６）早前公布，已完成對沙田至中環線項目

造價的進一步評估和重新確認，最新的造價估算為８２９﹒９９３億元，較原先估算的７０８億

元多１７﹒２％，股價隨即走低，收跌１﹒８２％，報４３﹒０５元，為本日最差藍籌，投資者

宜留意集團本周四（５日）放榜。中電（００００２）跌１﹒１６％，報８０﹒８５元；中華煤

氣（００００３）滑０﹒５３％，報１４﹒９２元；長江基建（０１０３８）跌１﹒５１％，報

５２﹒３元；香港電訊（０６８２３）軟０﹒８６％，報１１﹒５６元。

＊基建水泥股熱炒，中交建創逾一個月高＊



相對而言，若然減息致美元走弱，人民幣未必再有下行空間，內銀股普遍反彈，中行

（０３９８８）微升０﹒９７％，報３﹒１１元；工行（０１３９８）升１﹒３１％，報５﹒４

元；交行（０３３２８）揚１﹒４％，報５﹒０７元；招行（０３９６８）升１﹒３６％，報

３７﹒２５元；農行（０１２８８）走高２﹒２４％，報３﹒１９元。

人幣上升，資產價格有望上調，內房股普遍向上。碧桂園（０２００７）漲３﹒８８％，報

１０﹒７２元；潤地（０１１０９）升２﹒７８％，報３６﹒９５元；世房（００８１３）揚

２﹒３３％，報２８﹒５５元；融創（０１９１８）彈５﹒６５％，報４４﹒９元。恆大

（０３３３３）稱上月網上認購房屋近１０萬套，優惠後總價值１０２７億元人民幣，收升

１﹒４９％，報１７﹒７６元。

中國加快公路水運工程復工開工建設刺激經濟，基建水泥股有炒作，中交建（０１８００）

急漲７﹒２３％，報６﹒２３元，為表現最佳國指股，中鐵（００３９０）揚４﹒０９％，報

４﹒５８元；中國鐵建（０１１８６）漲６﹒３９％，報９﹒４９元；中國建築（０３３１１）

升４﹒２８％，報６﹒５８元；管道工程（０１８６５）平收，報１元。（ｎｓ）

